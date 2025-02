Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La Municipalidad de Santiago desmintió la autorización de la "Fiesta venezolana. Recuerdos y nostalgia" programada para este sábado en el Parque Quinta Normal, luego de que circulara un flyer del evento en redes sociales. A pesar de la afirmación de Rumba Venezolana de tener todos los permisos en regla, la Municipalidad aclaró que no fue ingresada solicitud alguna para el evento, tildando la información como falsa. Se informó que no existe autorización para la fiesta y se llamó a la comunidad a no caer en publicidad engañosa. Además, se garantizó la presencia de equipos de seguridad municipal para evitar desórdenes.