La Fiscalía Centro Norte no logró acuerdo en la negociación con la defensa del ex carabinero, Sebastián Zamora, quien irá a juicio por el Caso Pío Nono.

El pasado jueves, el fiscal Francisco Ledezma pidió llevar a procedimiento abreviado al ex uniformado acusado de lanzar a un manifestante a la ribera del río Mapocho, durante el estallido social en octubre de 2020.

Y si bien, eso implicaba una rebaja en la pretensión de pena contra Zamora, este rechazó la solicitud e insistió en un juicio oral. Por lo tanto, continuarían siendo 8 años de cárcel los que arriesga en el caso.

Recordemos que el acusado insiste en que su intención no fue empujar ni lanzar al joven al río, sino detenerlo, por lo que no aceptaría responsabilidad por hechos que no cree haber cometido.

El pasado 22 de enero, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la apelación realizada por la defensa del ex carabinero de reintegrar uno de los peritajes de la defensa. Se trata de una pericia gesto motor que constataría que la acción gestual del imputado fue de agarrar.