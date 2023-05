El próximo 16 de mayo se realizará la audiencia de preparación de juicio oral contra Leonel Contreras, único imputado por el asesinato de la subinspectora de la Policía de Investigaciones (PDI), Valeria Vivanco.

Se trata de un suceso ocurrido el 13 de junio de 2021, cuando un equipo de la policía civil patrullaba la zona sur de la capital en el marco de una investigación por homicidio.

En medio de su desplazamiento, se encontraron con un vehículo sospechoso con dos ocupantes. Al intentar fiscalizarlos, un tiro hirió de muerte a Vivanco.

En un primer momento, se formalizó a dos civiles por el homicidio. Sin embargo, a poco andar la investigación dio un giro y estableció que fue uno de los compañeros de Vivanco el que percutó el fatal disparo.

A juicio de la Fiscalía Sur, el autor sería Leonel Contreras, suspendido funcionario PDI que insiste en su inocencia.

En conversación con Chilevisión, el imputado rompió su silencio y señaló que él no realizó el disparo y que no hay posibilidad de que se le arrancara un tiro. “Si se me hubiera escapado a mí, yo lo hubiera dicho altiro”.

Contreras relató que, cuando se encontraron con el vehículo sospechoso, “se bajó la Valeria, me bajé yo… En ese momento, yo estoy apuntando al vicrio polarizado trasero y se escucha el disparo”.

“Miro hacia atrás de Valeria, ahí veo que nuestro conductor estaba en su asiento”, agregó.

“Yo creo que sí disparó”

El conductor era el subcomisario Felipe Gallardo, contra quien apuntó Contreras. “Yo no vi disparar a alguien. Pero sí vi quién era el que estaba atrás de Valeria. El que estaba atrás era Felipe Gallardo”, declaró.

Consultado sobre si cree que él disparo, respondió que “yo creo que él estaba en la trayectoria. Pero, no lo vi disparar. Vi que estaba atrás… Hoy en día, teniendo conocimiento de los antecedentes, yo creo que sí (disparó)”.

“Si yo lo hubiera visto disparar, sería si lo hubiera visto apuntando, si hubiera visto el fogonazo de su arma. Yo lo hubiera dicho, pero no lo vi. Pero lo que sí puedo decir y lo que sí he dicho es que él estaba atrás de Valeria, a la espalda de Valeria y no me han tomado en cuenta”, insistió.

Luego, expresó que “si se me hubiese escapado el disparo, yo lo hubiera dicho, me hubiera dado cuenta porque se siente cuando un arma se dispara. Y son cosas que pasan en los procedimientos policiales. Si se me hubiera escapado a mí yo lo hubiera dicho altiro y no estaría nadie acá”.

El fiscal Christian Toledo, que lleva adelante la causa, solicitó una pena de 15 años de cárcel para Contreras, ya que “el Ministerio Público tiene la convicción de que la prueba recopilada nos lleva a una conclusión. En este caso, la conclusión es que él sería el autor del disparo”.

Para el acusado, “sé que se va a demostrar mi inocencia y no he pensado en esos 15 años”.

Finalmente, Contreras le dijo a la familia Vivanco que “no se cansen de buscar la verdad. Que peleen y así como lo está haciendo mi familia también”, mientras que a su compañero Gallardo le señaló “que si fue un accidente que lo diga. Me da pena, porque me está perjudicando, me está arruinando la vida prácticamente”.