El 1° Juzgado Laboral de Santiago acogió parcialmente la demanda que presentó la exenfermera de Clínica Las Condes (CLC), Carla Garrido, por despido injustificado luego del escándalo que provocó la tercera vacuna contra el COVID-19 del presidente del directorio, Alejandro Gil en julio del 2021.

El Tribunal declaró que su despido fue “indebido” y ordenó a la clínica pagarle $30 millones, luego de que habría informado a través de una plataforma interna que Gil se había “saltado la fila” y pidiera ser inoculado antes de que todos los chilenos.

Según La Tercera, en la instancia se indicó “que, no pudiendo acreditarse que haya sido la actora quien hubiere divulgado, de manera indebida, información sensible del paciente en cuestión, se tendrá el despido por injustificado, toda vez que no se lograron acreditar los hechos contenidos en la demanda”.

Despedida 4 días después de la vacuna “VIP”

La exfuncionaria de la CLC se encontraba descansando en su casa cuando una TENS le indicó que había inoculado Gil y que no podía decir nada por qué o, sino la “iban a matar”. Tras esto, Garrido subió la información a una plataforma interna, en donde todo explotó.

Tras solo 4 días de ese aviso, la enfermera fue despedida de sus funciones y acusada por haber incurrido en “un grave incumplimiento de sus obligaciones, al divulgar a terceros información sensible de pacientes, vulnerando de esta manera el artículo 12 de la Ley Nº20.584, sobre derecho de los pacientes”.