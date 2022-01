Una mujer de Estación Central denunció el robo de las cenizas de su hija, luego de que un grupo de personas desconocidas entrara a su casa donde también le sustrajeron otras pertenencias.

En conversación con Radio Bío Bío, Ema explicó que el viernes recién pasado un grupo de delincuentes entró a su casa, por lo que manifestó: “Estos infelices me robaron un ánfora con las cenizas de mi hija. Ella murió hace 43 años, y siempre había estado al lado mío”.

El hecho fue denunciado por vecinos, ya que Ema no se encontraba en su domicilio al momento del hurto. Al llegar, encontró todas sus cosas desordenadas y varios objetos ya no estaban. Carabineros llegó al sitio del suceso, sin embargo no realizaron mayores peritajes y le dijeron a la mujer “que estuviera tranquila, y denunciara la situación”.

Además, la mujer señaló que esta no es la primera vez que entran a robar a su casa, y que en aquella oportunidad y 3 meses desde el incidente el Ministerio Público la llamó para preguntarle si sabía el nombre de los autores del delito.

“Les dije que no conocía eso… Y con esa respuesta dieron por cerrada esa investigación. Ahora, mi hijo hizo la denuncia porque yo no tengo fuerzas. Yo lo único que quiero es que me devuelvan el ánfora con las cenizas (…) Los tipos son jóvenes, no sé si desconocen qué es un ánfora, ella estaba en un altar”, sostuvo Ema.

También agregó que, “se me parte el corazón, ellos son desgraciados. Seguro la van a tirar en cualquier lado”.

Entre las características del ánfora, es un baúl de madera pequeño de 10 por 25 centímetros y con una láminas de cobre incrustadas. “Ellos abrieron el ánfora, porque dejaron unos papeles que yo había dejado dentro”, reiteró.

Escucha aquí la entrevista realizada por Jaime Sepúlveda