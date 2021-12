La investigación contra el representante legal de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, inició como una querella por estafa sin embargo ha desembocado en otros ilícitos como cohecho.

Esto se dio a conocer por la indagatoria de la fiscal Giovanna Herrera, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, luego de que César Ramírez, vendedor y comisionista de Best Quality Products SpA, empresa que interpuso la querella, declarara sobre supuestas “bonificaciones” o donaciones que habría pedido Jadue tras la millonaria compra de insumos por la pandemia de COVID-19, según lo indicó El Mercurio.

En julio de 2020, en las oficinas del municipio, se habría dado el siguiente diálogo en el contexto de la extensión del contrato por los insumos entre Ramírez y Jadue. “En este momento, cuando cerramos el trato de los 10 millones de mascarillas, Daniel Jadue me dice: ¿Y cuánto va a ser la bonificación? Cuando le pido me explique qué es la bonificación, me dijo que era una donación; me dice que todos los proveedores le daban bonificación, que todos los proveedores afiliados a la Asociación hacían una bonificación”, declaró Ramírez.

Además, según lo indicó la fiscal, al representante de la empresa querellante dijo que “esta jerga es común en el ambiente comercial, por ejemplo, en los supermercados. Quedé sorprendido y, en ese momento, en la misma reunión, llamé a Álvaro Castro (dueño) y le explico lo de la donación, y él lo autoriza, debido a que nos interesaba mantener el negocio”.

Además, señaló el medio, que Ramírez dijo que “en un principio sería para Daniel Jadue, luego lo cambian al Partido Comunista, y se realiza ese mismo día, porque usamos la misma guía de despacho para la entrega de productos de la asociación, para la donación al partido de Recoleta”.

Finalmente, fueron donados productos por $20 millones donde se encontraban “100 bidones de alcohol gel de 5 litros ($15 mil), dos mil pecheras desechables con ojal y amarre posterior, que cuestan aproximadamente $800 la unidad; 40 mil guantes de vinilo y 400 cajas de guantes ($120 cada unidad). Además de 500 cajas de mascarillas de tres pliegues de uso quirúrgico (25 mil unidades a $20 mil cada caja)“.

Cabe recordar que la acción fue presentada por Best Quality Products SpA, empresa importadora de productos de China, a la que Recoleta le adeudaría $1.292 millones por mascarillas N95, guantes y termómetros.

Tras la acusación, la Achifarp desmintió la situación e indicó que la firma tenía un “problema de duplicidad de facturas”.

Achifarp responde

A través de un comunicado, la Achifarp respondió que “el hecho de que existan pagos u obligaciones pendientes por parte de Achifarp (en ningún caso desconocidos por nuestra Asociación), fundados en los cambios de circunstancias económicas actuales producidas a raíz de la pandemia, resulta ser exorbitantemente distante a la configuración de un delito de estafa o cohecho como el que pretende imputar la empresa en contra de nuestra Asociación y alguno de sus trabajadores”.

Y para concluir soslayaron que, “lamentamos y condenamos que una vez más el referido proveedor insista en incurrir en acusaciones e imputaciones falsas, las cuales distan del actuar íntegro que inspiran tanto a nuestra asociación”.