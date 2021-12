Un hombre fue herido de bala en la rotonda Lo Curro en Vitacura, luego que 3 desconocidos intentaran robarle su automóvil durante la noche del martes, en un intento frustrado de “encerrona” como se denomina este tipo de delitos.

Según informó Carabineros, la víctima circulaba por Lo Curro cuando los desconocidos que iban en un vehículo BMW, le realizaron una “encerrona, pero el hombre lanzó las llaves lejos del lugar, impidiendo el robo de la máquina.

Los asaltantes no encontraron las llaves y para amedrentar a la víctima ejecutaron algunos disparos, dejándolo herido en el lugar, por lo que posteriormente fue trasladado a un centro de salud.

La oficial de ronda de Carabineros, capitán María Garrido, explicó que los delincuentes no lograron ejecutar el robo, y que un vecino encontró posteriormente las llaves del automóvil, entregándoselas a la víctima.



“Tres sujetos a rostro descubierto que se desplazaban en un vehículo de alta gama, intentaron hacer un abordaje tipo encerrona a una persona que se desplazaba en su vehículo particular, quien puso resistencia a esto, tirando las llaves del vehículo, por lo que no pudieron llevarse el auto”, indicó Garrido.

“La víctima se encontraba sola, quien afortunadamente logró reaccionar y evitó un mal mayor, que era el robo del vehículo”, añadió la autoridad.

Por este hecho, se emitió una orden de encargo a nivel nacional por el automóvil BMW que usaron los asaltantes, con el fin de encontrar a los delincuentes que cometieron esta “encerrona” frustrada.