Un emprendedor chileno dueño de una pyme de comida vegana fue demandado por la multinacional McDonald´s, empresa que acusa un importante alcance de nombres con la marca nacional.

La insólita situación ocurrió al momento en que Felipe Vargas, dueño de la pyme V Vegan Meat I`m Lovin`Them concurrió hasta la Inapi, organismo encargado de la propiedad industrial en Chile, con el fin de registrar su marca legalmente, el día 31 de mayo.

Luego de esto, McDonald´s International, representado por la firma Sargen & Krahn, presentaron formalmente la oposición a la asignación del nombre para la pyme chilena, afirmando que la frase “I`m Lovin` Them” presenta un peligro de confusión para el eslogan “I`m lovin it” que acompaña a la industria estadounidense

“Nuestros públicos son totalmente distintos, somos un local de comida vegana. Y si te fijas, la traducción al español también es totalmente diferente: Nosotros tenemos `Los estoy amando a ellos` haciendo referencia a los animales“, enfatizó Vargas en conversación con BioBioChile.

Primer aviso

Semanas antes de que el emprendedor concurriera a hacer efectiva la inscripción de su marca, Felipe describe una curiosa situación: la multinacional les envió un correo electrónico “amenazante y amedrentador”.

“Nunca me imaginé que iba a estar en los ojos de McDonald´s, el correo básicamente decía que si no cambiábamos el nombre y me borraba de redes sociales con mi pyme, iban a dar inicio a esta demanda que finalmente hicieron”, relató Felipe Vargas.

Al respecto, el abogado que representa a V Vegan Meat I`m Lovin`Them, Ángel Labra Castillo, recalcó que ese correo representa un acto amenazante extra judicial.

¿Qué puede hacer una pyme frente a una multinacional?

En estos momentos, Felipe Vargas en conjunto con el estudio jurídico Empresa Escritorio, están a la espera de presentar los alegatos frente a la Inapi, lo que permitiría conservar el nombre para la pyme vegana, o en su defecto tener que renunciar a ella.

En ambos casos, cualquiera de las partes puede presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

“Es súper injusto ver cómo se aprovechan de emprendedores chilenos, quienes por lo general no conocen a profundidad los temas de marca, por lo mismo nos dedicamos a asesorar estos casos”, afirmó el abogado Ángel Labra.

Respuesta de McDonald`s

En respuesta a Mega, la empresa afirmó que “McDonald’s presentó recientemente una oposición de marca registrada en Chile basada en nuestro conocido y protegido lema ‘Me Encanta’ y esperará la decisión del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Como propietario de propiedad intelectual, McDonald’s se toma muy en serio los derechos de propiedad intelectual. McDonald’s envió una carta de cese y desistimiento a V Vegan Meat sin respuesta de ellos”.

Cabe mencionar que si McDonald´s International gana esta demanda, el emprendedor chileno perdería millones de pesos que ha invertido en productos de packaging, al tener que desecharlos por tener el nombre que la multinacional le quitaría.

Puedes revisar el comunicado de la pyme nacional a continuación