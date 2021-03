La madre de un joven de 15 años, relató lo que sintió cuando se enteró que su hijo protagonizó un robo con intimidación a una mujer en Maipú, para luego entregarlo a manos de la justicia.

“Quiero hacer que él entienda que lo que hizo está mal, poder sacarlo de esto. No que sea un delincuente y que un día me llamen y digan ‘tu hijo mató a alguien, o tu hijo está muerto’“, según consignó la madre del menor a 24 Horas.

Según aseguró Lorena Soto, fiscal de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la zona Occidente, la madre reconoció a su hijo en el video que registró el delito.

Según la afectada, al ver el video sintió “mucha rabia, mucha pena. No lo estamos criando para eso. No pensé que mi hijo anduviera haciendo esas cosas”.

Además aseguró no estar de acuerdo con la delincuencia, ya que el joven es parte de una familia de esfuerzo y que no posee antecedentes penales, “no es justo que venga alguien y te las arrebate”, señaló la mujer.

Del mismo modo, la mujer pidió disculpas a la víctima del violento robo en el que estuvo involucrado su hijo. “Si él tiene que pagar, lo tiene que hacer. No es un error, es un delito. Pero encuentro que el Sename no es (…) un buen lugar para él. Espero que no salga peor si llega a estar ahí”.

Cabe recordar que el ilícito fue perpetrado a las 18:45 del pasado domingo en la calle Óscar Bonilla, cuando los asaltantes atacaron a la mujer quien realizaba la labor de repartidora en la comuna.

La afectada intentó frustrar el robo rociándole gas pimienta a los delincuentes, sin embargo, la golpearon y de igual manera sustrajeron el vehículo en el que se movilizaba.

Por el momento, la Fiscalía Metropolitana Occidente solicita la internación provisoria en el Sename del menor, sin embargo, la Corte de Apelaciones decidirá las medidas cautelares que se le dictarán.