Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Costa en la región del Bío Bío señaló que la ola de robos en recintos educacionales es un problema de "orden público", denunciando la constante sustracción de útiles, tecnología y vandalización de instalaciones, indicando que la seguridad no es responsabilidad exclusiva de los sostenedores. Ramón Jara, director ejecutivo, mencionó la posibilidad de revisar el proyecto de seguridad, pero aclaró que el orden público no es competencia de estos. A pesar de esto, el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en Andalién Costa, Jorge Parra, acusó al sostenedor de no haber tomado en serio la situación, argumentando que deberían haber mantenido al personal de vigilancia antes de licitar nuevos guardias.