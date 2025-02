Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La Federación Regionalista Verde Social en el Bío Bío eligió a Marisol Enríquez como nueva presidenta regional, anunciando que ya trabajan en la búsqueda de candidatos a diputados para las elecciones de 2025, con la intención de presentar una lista única en las parlamentarias para evitar divisiones en la centro izquierda. En cuanto a la posibilidad de que el ex candidato a gobernador, Alejandro Navarro, compita como diputado, Enríquez indicó que no está considerado ya que priorizarán a sus militantes y Navarro no es miembro del partido. Navarro obtuvo más de 184 mil votos en la primera vuelta de Gobernadores Regionales, donde compitió con Sergio Giacaman.