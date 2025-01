Advirtiendo el "riesgo" de que el oficialismo se convierta "en la izquierda que la derecha quiere", el otrora candidato presidencial profundizó en la contingencia nacional y cuestionó, entre otros, la reforma de pensiones y la "inexperiencia" en la administración del presidente Gabriel Boric. Igualmente, en conversación con BBCL, adelantó que está evaluando competir por un cupo en el Congreso. En cuanto a política internacional, evita profundizar en la situación de Venezuela y asegura que "jamás" ha dicho que es un soldado de Nicolás Maduro. "Yo no soy soldado de nadie", dice.

Con evidentes intenciones de volver al Congreso, Alejandro Navarro se muestra crítico de la gestión del gobierno y le enrostra la inexperiencia a la administración de Gabriel Boric. En temas de contingencia, cuestiona el acuerdo por la reforma de pensiones y aborda sutilmente la situación de Venezuela, aunque prefiere no profundizar sobre el tema.

Al analizar su reciente derrota en la elección regional por el Bío Bío, en conversación con BBCL, acusa una falta de apoyo de los partidos de gobierno. El otrora candidato presidencial advierte el “riesgo” de que el oficialismo se convierta “en la izquierda que la derecha quiere”.

Alejandro Navarro con miras al Congreso

—Resultados de las elecciones regionales en el Bío Bío: El porcentaje en segunda vuelta fue muy bajo en comparación al primero, ¿cuál es su impresión de los resultados?

Ninguna derrota es dulce, siempre son agrias y en particular porque dimos una batalla, dimos todo lo que teníamos y creo que hice lo que estuvo a mi alcance.

La votación de (Sergio) Giacaman es contundente, clara. Hay un mandato ciudadano nítido de respaldo a esa gestión (…) yo espero que el gobierno tome nota de esto y apoye a la gestión del gobernador regional, porque la región va a entrar progresivamente en crisis en materia de empleo y eso va a requerir la máxima unidad en pos del bien común, que es el empleo que permite la sobrevivencia de miles y miles de trabajadores.

Por tanto, yo creo que el apoyo recibido de los partidos de gobierno fue mínimo. No existió, pero eso suena a justificar la derrota y minimizar lo que fue un claro y categórico triunfo de Sergio Giacaman.

—¿Por qué cree usted que hubo poco apoyo del oficialismo a su candidatura?

Es un análisis que es continuo, respecto a la interpretación de aquello, porque yo reiteradamente señalé disponibilidad completa de dar un paso al lado si había un candidato de consenso, porque la unidad de la centroizquierda era lo fundamental para ganar y todavía lo sigo creyendo. O sea, sin unidad de la centro izquierda era muy difícil ganar y más aún en segunda vuelta, pero creo que es una elección que debe ser evaluada por todos.

—Además de la falta de apoyo, de la falta de unidad en la misma colisión de gobierno, ¿hace algún mea culpa de por qué no pudo llegar más a la ciudadanía?

Si claro. Las evaluaciones son diversas porque definitivamente el electorado cambió, o sea, el voto obligatorio. Estableció un 1.386.000 votantes, de los cuales 560 mil votaban por primera vez, no habían votado nunca o habían cumplido los dieciocho años.

Por lo tanto, era un electorado completamente distinto, más joven, que no tenía acceso a toda la información o no había participado (…) y lo segundo, el impacto de las redes sociales. Creo que es una evaluación que tiene que hacerse con la ciudadanía (…) de la manipulación de las redes y del impacto que tiene poner dinero de ellas. Creo que nosotros pusimos poco dinero.

Yo digo, bueno los partidos del oficialismo no me apoyaron, hay una responsabilidad, no será toda la causa de la derrota, pero hay una responsabilidad. Por lo tanto, el llamado a la responsabilidad estas próximas elecciones es vital.

Yo al menos esa responsabilidad la asumo en conversar con todas las personas con las cuales tenemos afinidad política, relación personal, respecto del deber hacer. En esto estoy, en eso estamos y creo que es una reflexión y un tiempo necesario para la acción.

—Considerando los resultados de las últimas elecciones, ¿ha pensado en postularse nuevamente en un cupo para llegar al Congreso?

En lo personal creo que la elección presidencial va a estar muy compleja (…) esto vinculado con no ser la izquierda que le gusta a la derecha.

Creo que perfectamente que la segunda vuelta en Chile en noviembre de este año puede ser entre dos derechas, si es que la centro izquierda persiste en su dispersión, en su difuminada propuesta política social para lo que la ciudadanía está exigiendo.

La trinchera de resistencia para levantar oposición es la clave para el equilibrio democrático de las democracias. Que haya oposiciones en la Cámara de Diputados y allí la centroizquierda tiene el deber político, social, moral, de establecer resistencia e intentar generar una oposición desde esa trinchera para proponer, para acompañar al gobierno en lo que haya que acompañarlo, pero también para poder establecer propuestas que sean críticas y por tanto, la elección de diputados es muy importante.

Nosotros lo estamos evaluando. No hay decisión porque no puede ser una decisión individual, necesariamente tiene que ser una decisión colectiva (…) y tomaremos una decisión esperamos pronto, porque creo que los tiempos políticos se van a apresurar a partir de marzo.

—¿Sería para las elecciones de noviembre?

Sí, claro. Este año.

—¿Se uniría a partidos de la colisión de gobierno o preferiría ir más independiente?

Es una evaluación que tenemos que realizar por mecanismo electoral (…) porque en múltiples ocasiones, las primeras mayorías de candidatos a diversos cargos no son electas. O sea, la primera mayoría, doblan al segundo votación individual, pero no sale elegido con motivo de la lista. Entonces, lo que hay que evaluar es cuál es la mejor coalición para enfrentar las elecciones que vienen y con quienes.

La situación de Venezuela y su relación con el chavismo

—Sobre las acusaciones que lo vinculan como “soldado de Maduro”, ¿hace un mea culpa respecto a su relación con el chavismo?

Esa es una fake news, que fue desmentida en el año 2017 y que la derecha utilizó en mi contra de manera desatada. Jamás he pronunciado esas palabras (…) esa es una frase de Diego Armando Maradona.

Jamás he señalado que soy un soldado de Maduro. Yo no soy soldado de nadie, soy soldado de la causas justas para defender a los que quieren ser defendidos y por tanto, eso que muchos contribuyen, dicen ‘es un daño en la candidatura’ y yo creo que efectivamente, porque muchos creyeron que era verdad, cuando es una mentira. Es una falsedad.

El 11 de agosto de 2017, en la antigua radio Oasis, durante una entrevista, se le consultó a Navarro si acudiría a Venezuela “como soldado” en caso que Maduro así se lo pidiese. Según consta en los registros del ahora extinto medio, el entonces parlamentario respondió: “total y absolutamente”.

En relación a mi relación chavista, viajamos con la presidenta (Michelle) Bachelet a Caracas y se firmó un convenio sobre el petróleo (…) entonces había una relación institucional, hubo una gira oficial de la Presidenta y lo que ha devenido después de la muerte del comandante (Hugo) Chávez, es una situación compleja.

Más de 1.200 sanciones en contra de Venezuela. Nadie habla de las sanciones. Se habla de la realidad, pero no de la causalidad. Y en Venezuela hay problemas, por cierto hay problemas económicos, pero hay más de 1.200 sanciones para ahogar económicamente a Venezuela porque lo que quieren de Venezuela es el petróleoo, no es que les interese la suerte de los ciudadanos venezolanos.

Yo soy de quienes creen que debemos trabajar en la integración latinoamericana para enfrentar los problemas del mundo que viene. Y sobre el tema de Venezuela y las acusaciones, dejar que las instituciones funcionen, que investiguen e ir y demandar la verdad siempre. Ahora, ese no es el debate de la ciudadanía.

—¿Considera que hay un fraude electoral? No se mostraron las actas.

La oposición no presentó sus actas y quiero recordar que (Juan) Guaidó fue un fraude. Un presidente autoproclamado que Chile reconoció para que terminara exiliado en Miami. Son los peores errores que ha cometido la diplomacia chilena en materia internacional, en reconocer a un presidente autoproclamado.

Entonces yo digo, dejar que Venezuela defina su futuro. Creo que ese es un elemento y creo que referirse al tema es más bien un error. Yo tengo una opinión formada sobre la integración de América Latina.

Yo creo que el gobierno fijó posición, todas las relaciones internacionales se dan por eso. Yo puedo no compartir algunas opiniones, pero reconozco el derecho del gobierno, del Presidente Boric, a tener opinión y analizar las acciones que tiene que realizar.

Yo prefiero, como lo hice durante la campaña, centrar el debate que es lo que está pasando en Chile, cuando tenemos un poder judicial de rodillas frente a lobistas de derecha (…) yo estoy dispuesto a hablar en foros internacionales, es decir, de tema internacionales, de discutir el tema de América Latina (…) en esa área yo creo que es necesario tener opinión y educar a la ciudadanía en materia de asuntos internacionales.

—O sea, ¿prefiere no hablar de Venezuela en este caso?

No, porque se requiere un espacio distinto y hay temas más importantes en la región (del Bío Bío), y en el país, que enfrentar y a los cuales tenemos que dedicarle un tiempo -y particularmente a la izquierda- de resolver nuestros propios problemas, que son bastantes en una coyuntura que todo indica que un triunfo a la derecha en noviembre es inminente.

La fallida compra de la casa de Allende y el “mayor error político”

—Considerando su paso por el Partido Socialista, ¿cuál es su opinión de esta polémica por la fallida compra de la casa del presidente Salvador Allende?

Creo que es una completa estupidez lo que ha realizado el equipo de gobierno, encargado de cuidar el patrimonio de los presidentes. Allende es una figura universal (…) si querían preservar la memoria de Allende, hay miles de instituciones y cientos de miles de personas en el mundo hubieran estado dispuestas a colaborar, a donar parte de su patrimonio para preservar la casa de Allende, que, en mi opinión sí debe ser preservada. Debe ser un espacio de patrimonio cultural e histórico, pero el mecanismo que le hicieron fue el peor.

Hay una estupidez que ha tenido consecuencias muy complejas, porque al final lo que se cuestiona y -algunos se aprovechan de cuestionar- es la figura de Salvador Allende, cuando la verdad es que pudieron hacerse bien las cosas. Hay una ministra que se le pidió la renuncia, pero eso no es suficiente para reparar el daño causado.

—¿Cree que la ministra Maya Fernández debiera salir del cargo?

Esa va a ser una decisión, si hay una acusación de la derecha, va a ser una decisión del Tribunal Constitucional a quien le han planteado la presentación para la destitución. Es el legítimo derecho que tienen.

Creo que ha sido un error y tengo dudas que la solución de esto sea a salida de Maya Fernández o la salida de la senadora (Isabel) Allende (…) el daño es político, social, es comunicacional y creo que si bien es reparable, se produjo por una estupidez que jamás pensé podía cometer el gobierno. Porque al final de cuentas, este es un tema de iniciativa del gobierno que ha terminado de la peor manera.

Espero que logre saldarlo y que la oposición haga su pega, enfrentar al gobierno en sus errores y este, tal vez, ha sido el mayor error político que el gobierno ha cometido.

La evaluación de la administración de Boric y la “inexperiencia” del Gobierno

—¿Ha existido falta de experiencia en el interior de la adminsitración del presidente Gabriel Boric?

La inexperiencia del gobierno es clara, manifiesta y ha provocado errores que le han costado caro al país. Tenemos un problema con la generación que hoy día está en el poder y creo que todos deberíamos colaborar este último año a que aquellas cosas que se hicieron mal, se hacen mal, se corrijan.

Las democracias tienen que generar gobierno y oposición, pero que en materia vitales tienen que hacer trabajos conjuntos (…) porque cuando gobierno y oposición se ponen a trabajar en temas esenciales, esas cosas pueden avanzar más.

Yo creo que es manifiesta la falta de experiencia, pero la experiencia se gana. El problema son que en algunas áreas, a pesar de los errores, esa experiencia no ha aprendido.

La reforma de pensiones y la política del acuerdo

—En materia de reforma de pensiones, ¿cree que la izquierda ha cedido ante la derecha?

Soy autor del proyecto de ley que buscaba terminar con las AFP, junto a la senadora Yasna Provoste y tres senadores más, creo que no hay mejores pensiones con AFP (…) un sistema de previsión social se hace necesario, que puede ser mixto, solidario y y privado, pero buscar solución dentro de el sistema de AFP es un error.

Yo salí del Senado y nunca más se habló de terminar con las AFP. No se habla de terminar con las AFP. Se habla de la reforma, de mejorarlas (…) creo que esta reforma si se aprueba parcial, no va a resolver el problema de pensiones dignas si los beneficios se van a obtener después de los 82 años, o se va a obligar a las mujeres a jubilar a los 65.

Yo en esto creo que un gobierno feminista da una señal extraordinariamente contradictoria en esa materia y creo que las mujeres de Chile debieran estar advertidas de que, en esta pasada, se han echado al bolsillo un derecho adquirido durante muchísimos años.

La actual Cámara de Diputados deja mucho que desear, yo tengo una opinión crítica de su funcionamiento y eso va a demandar mucha responsabilidad y de unidad.

—¿Cree que actualmente cuesta más llegar a acuerdos?

La política de acuerdo tuvo una época de gloria durante la Concertación y también se transformó en un problema, porque no puedes tener acuerdo siempre. O sea, tú puedes generar acuerdos, pero no puede ser la política de los acuerdos siempre.

Si tú tienes una idea, tienes que luchar por ella y teniendo mayoría, en algunos casos, la concertación en sus 30 años no lo hizo. La mayoría del tiempo tuvo minoría, pero hoy, digámoslo francamente, el gobierno no tiene ni una mayoría para poder impulsar su programa de gobierno, y es por eso que no lo ha cumplido.

Este gobierno no tiene los votos para hacer lo que quiere, pero eso no es justificación para los errores que ha cometido, que creo que los puede mejorar. Creo que debe escuchar más, pero creo que la política de los acuerdos siempre tiene que tener un límite, y si no la izquierda corre el riesgo de convertirse en la izquierda que le gusta a la derecha.