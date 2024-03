Tanto la senadora Ximena Rincón, como la diputada Joanna Pérez, insistieron en que el gobernador regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz (IND), "es inocente hasta que se demuestre lo contrario", en el marco del Caso Convenios que lo envuelve. Por esto, no descartaron el apoyo de Demócratas a su posible repostulación al cargo en primarias por el partido.

La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, y la diputada miembro de la bancada, Joanna Pérez, se refirieron a la situación actual del gobernador regional del Bío Bío Rodrigo Díaz, por el Caso Convenios, además de una posible respostulación al cargo en primarias del partido y Amarillos.

En entrevista con Radio Bío Bío en Concepción, las parlamentarias explicaron el proyecto que mantienen como partido en formación, tanto en materia de seguridad, presupuesto y transporte en la región.

Consultada por una probable recandidatura al GORE por parte de Díaz en las primarias por Demócratas, la líder del partido en la región no se cerró a la posibilidad, pese a las aristas que lo relacionarían con el Caso Convenios que investiga el Ministerio Público.

“Sabemos, y sin duda que hay dificultades en el Gobierno Regional, que se están haciendo investigaciones y que una persona también es inocente hasta que no se diga lo contrario y, por lo tanto, tomaremos en su minuto la mejor decisión”, aseveró.

Recordemos que en septiembre de 2023, desde el propio GORE del Bío Bío afirmaron que Rodrigo Díaz ha sido citado a declarar en calidad de imputado, testigo y querellante en el marco de la indagatoria que se desarrolla en la región por irregularidades en los traspasos de recursos públicos a fundaciones. Entre estas, Fundación En Ti y Red Cultivarte.

“Nadie duda de la capacidad del gobernador”

En ese sentido, ante una eventual formalización de la autoridad regional, la senadora Ximena Rincón hizo énfasis en que en el partido “nadie duda de la capacidad del gobernador, de lo que ha sido su trabajo, del desarrollo que ha tenido esta región”.

Asimismo, aseguró que “es de los pocos (gobernadores) que en cuanto saltó el tema convenios en esta región -porque tenemos varios casos de convenio a lo largo del país- no sólo se puso a disposición de la Fiscalía, sino que también entregó y dijo que contaban con todas las facilidades para ver cuentas corrientes, correo celular, etc. Yo creo que eso hay que valorarlo porque no todos actúan de la misma manera”.

Además, subrayó que “hasta ahora no hay ningún ningún proceso contra él como persona. Él -entiendo- separó inmediatamente a las tres personas que estaban involucradas en el caso convenio y, obviamente, esperamos que el tema se resuelva”.

Por ello, afirmó que, en caso que Díaz llegara a ser formalizado por el Caso Convenios, la postura de Demócratas respecto a su apoyo sobre su posible repostulación “puede cambiar”.

“Lo que yo sé, he leído, he preguntado, no hay un involucramiento de él”, agregó. Por esto, se sumó a las palabras de Joanna Pérez, recalcando que “las personas son inocentes hasta que se prueba lo contrario”.

“Lo que hemos ido conociendo, hemos ido siguiendo, no ha habido ningún proceso contra Rodrigo Díaz como persona”, sostuvo.

Diputada Pérez apunta a Dipres por Caso Convenios

En tanto, la diputada Pérez analizó la eventual recandidatura del gobernador al cargo en primarias, destacando que “ha tenido hartos cargos en la región y creo que en todos ha tenido un buen trabajo”. Esto, “salvo muchas veces (en que) los equipos sin duda que pueden también afectar una gestión y yo creo que eso está pasando”, dijo refiriéndose a la actual situación que enfrenta.

En ese sentido, apuntó a la Dirección de Presupuestos (Dipres), asegurando que faltó control por parte del Ejecutivo.

“Hay una culpa también de la flexibilidad que dio el propio Gobierno. Aquí le echamos la culpa solo al Gobierno Regional, pero no nos olvidemos que esto surge a través de la utilización política que se hizo de un campamento, de las figuras que se daban en la flexibilidad y quien permitió esto fue la Dipres”, acusó.

“Lo digo con porque yo he estudiado el caso, presido la Comisión de Gobierno y, por lo tanto, faltaron controles y también organismos que hicieran su trabajo, (como) Contraloría, Dipres e incluso los órganos que deben chequear muchas cosas”, insistió.

“Entonces y también internamente yo creo que el Gobernador ha hecho también lo suyo y ha dicho mire, ‘vamos a cambiar los equipos’. (Díaz) está haciendo toda una reingeniería”, agregó.

En esa línea, Pérez aseguró que el gobernador Rodrigo Díaz “no es una persona corrupta”. Esto, al menos de parte de “los que los conocemos por distintos cargos”.

Finalmente, respecto al “mecanismo” que se habrían empleado en los Gobiernos Regionales con las fundaciones donde se detectaron irregularidades, tanto Joanna Pérez como Ximena Rincón hicieron énfasis en que lo han condenado tajantemente.

“Afectó a otros proyectos y programas en ejecución de infraestructura pública. Esto fue tremendamente nocivo en el hecho de los espacios de corrupción que se está investigando a nivel país”, dijo la diputada.

En ese contexto, Pérez señaló que actualmente no existe ninguna forma ahora de que alguna fundación puede recibir recursos de manera directa.

“Modificamos la ley de presupuestos, y hoy, al menos por esa vía, desde los propios Gobierno Regionales no puede ningún privado utilizar los fondos públicos como se han estado utilizando años atrás. Esto ocurrió los últimos 2 años, en este Gobierno”, sostuvo.

Revisa la entrevista completa a Ximena Rincón y Joanna Pérez a continuación: