Rechazo en el propio Ministerio de Educación (Mineduc) generaron las declaraciones del seremi de la cartera en Bío Bío, Héctor Aguilera, al relativizar una denuncia de abuso sexual al interior del Liceo La Asunción de Talcahuano.

La autoridad regional emitió las declaraciones en entrevista con radio RDI, donde indicó que “se dice abuso sexual y la gente como que se imagina una situación altamente compleja. La situación que ocurrió fue que un estudiante se acercó a una menor y le hizo, lo que dicen, tocaciones”.

#TALCAHUANO | Héctor Aguilera, seremi de Educación del #Biobío: “Si bien es cierto, se dice abuso sexual y la gente se imagina una situación altamente compleja (…) lo que ocurrió fue que un estudiante se acercó a una menor y le hizo tocaciones” 🎥: https://t.co/rpgdkcnAuF pic.twitter.com/nOK7tyPwUh — Buena Costumbre (@buenacostumbre_) May 25, 2022

Ante lo anterior, a nivel central, el Mineduc emitió una declaración rechazando los dichos y precisando que “el relato de las víctimas nunca debe relativizarse ni ponerse en duda”.

Añaden en el texto que “como sociedad tenemos un gran desafío cultural. Debemos avanzar en la comprensión y concientización de la violencia de género y la vulneración de derechos que viven muchas mujeres, niñas, niños y adolescentes en nuestra sociedad. Esto es fundamental para avanzar en erradicar esta violencia de manera efectiva”.

Debido a lo ocurrido en Bío Bío anunciaron un ciclo de formación sobre perspectiva de género y derechos de niños, niñas y adolescentes “para las y los funcionarios, sobre todo para quienes se desempeñan en cargos directivos, de representación y atención de la comunidad educativa”.

Compartimos la declaración pública que como Ministerio de Educación elaboramos ante las declaraciones del Seremi de Educación de la Región del Biobío pic.twitter.com/luCtse0Bl9 — Subsecretaría de Educación (@subeduc) May 26, 2022

Dresdner llama a abandonar prácticas de revictimizacion

Cuestionamientos a los que también se sumó la delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, quien a través de su cuenta de Twitter afirmó que “no se puede relativizar una situación de abuso sexual y en esto no nos perdemos. Para nuestro Gobierno el enfoque de género tiene un rol principal y transversal, por lo mismo, el abuso sexual no es una cuestión tolerable, ni motivo de cuestionamiento alguno”.

Asimismo, llamó a “abandonar prácticas de revictimizacion y avanzar en pro de la prevención de violencia de mujeres y niñas. Para eso estamos y vamos a seguir trabajando con la ciudadanía y también con quienes componen el gobierno”.

El llamado es a abandonar prácticas de revictimizacion y avanzar en pro de la prevención de violencia de mujeres y niñas. Para eso estamos y vamos a seguir trabajando con la ciudadanía y tambien con quienes componen el gobierno. — Daniela Dresdner (@dani_dresdner) May 25, 2022

Desde la Defensoría de la Niñez, en tanto, indicaron que “nadie, menos aún una autoridad, puede relativizar una vulneración de derechos tan grave como un abuso sexual a un niño, niña o adolescente, que además es un delito claramente tipificado por ley. Declaraciones como estas no son aceptables y además provocan revictimización”.

El gobernador Rodrigo Díaz, por su parte, recalcó que un abuso “siempre es grave. La menor de edad que fue objeto de tocaciones probablemente va a requerir atención psiquiátrica, probablemente el entorno de ese establecimiento deberá ser intervenido”.

Por ello, insistió que es “de la mayor gravedad lo que ocurrió y me pregunto: ‘si fuera la hija de cualquiera de nosotros o una hermana la que hubiera sido víctima, no habríamos presentado una queja fuerte’. Me parece que son desafortunadas las declaraciones”.

Se está a la espera de un pronunciamiento del seremi de Educación, Héctor Aguilera.