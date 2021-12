Un incendio consumió una casa patronal en el sector de Quiapo, comuna de Arauco. Al momento del siniestro no existían moradores y las causas que lo originaron se están investigando.

Durante la noche de este miércoles se registró un incendio que consumió en su totalidad una casa patronal en el sector de Quiapo, comuna de Arauco.

La vivienda de 200 metros cuadrados, estaba ubicada en la Ruta P-40.

Según la información entregada por Bomberos, el incendio en la casa estaría derivando a un incendio forestal.

Por el momento, las causas que originaron el siniestro no están definidas, pero se aseveró que no tiene relación con el incendio definido como “Las Lomas”. No obstante, se indaga el origen.

Se informó que no existían moradores al momento en que las llamas arrasaron con la casa patronal. Ni tampoco se encontraron panfletos alusivos a la causa mapuche.