Hombre fue a buscar su nuevo carnet, pero se lo entregaron con foto y firma de cuando tenía 9 años

Imagina que vas a una oficina del Registro Civil para retirar tu carnet de identidad, el cual es necesario para trámites que debes realizar con urgencia, pero al momento de la entrega, te das cuenta que “rejuveneciste” 20 años, o bueno, algo así.

Lo anterior es lo que acusa Sebastián Rivera, un hombre de 30 años quién solicitó la reimpresión de su carnet a fines de 2024, en medio de la actualización del nuevo sistema del Registro Civil.

De acuerdo a lo informado por Rivera a BioBioChile, el 20 de diciembre del año pasado se dirigió hasta la calle Esmeralda 916 en la comuna de Valparaíso, donde se ubican las oficinas de la repartición.

Tras la espera, el joven retiró su cédula de identidad tras haber solicitado la reimpresión de su carnet. Sin embargo, notó de inmediato un grave error.

En el plástico, su foto y su firma correspondían al carnet que obtuvo a los 9 años. Ante la situación decidió devolver de inmediato la cédula y, según relató, ya lleva casi tres meses sin el preciado documento.

En Chile, el rut y la cédula son documentos fundamentales y necesarios para el día a día. Por lo mismo, Sebastián se ha visto completamente limitado por la situación.

“Me ha limitado mucho, no he podido actualizar productos bancarios, tuve problemas cuando renuncie a un trabajo. Problemas al momento de firmar mi finiquito ante notario, tengo problemas con el banco para solicitar un crédito hipotecario, porque claro, requiero la cedula vigente”, afirmó el afectado.

Cédula con problemas

Por lo mismo, Sebastián ha requerido respuestas en diferentes escalafones del Registro Civil, pero no ha tenido éxito.

“Desde ese día, hasta la fecha de hoy no he recibido ningún carnet. He solicitado al director, que anule esta solicitud de carnet pero me dicen que por sistema eso no se puede y que hay que esperar”, afirmó que le respondieron.

Además, agregó que le informaron que probablemente el error “fue por una mala migración del sistema antiguo al nuevo”.

Y es que el nuevo sistema ha tenido varios inconvenientes, como el carnet de un recién nacido que figuraba con dos profesiones o errores de lectura para solicitar la Visa Waiver.

Por lo mismo, BioBioChile contactó al Registro Civil para conocer más antecedentes que pudieron haber ocasionado este error que ha mantenido de manos atadas a Sebastián Rivera.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota y tras ser requeridos en más de una ocasión, desde el equipo de comunicaciones del Registro Civil no se refirieron al tema.