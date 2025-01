El Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó nuevamente los problemas surgidos con la implementación del nuevo sistema de identificación, que incluye la cédula de identidad digital y el pasaporte, desde el pasado 16 de diciembre. Se han reportado fallos como errores en la solicitud de Visa Waiver y una foto incorrecta en el carné de una bebé. Gajardo destacó la necesidad de solucionar rápidamente las dificultades y aseguró que se están evaluando las responsabilidades de los funcionarios y directivos del Registro Civil. Se aclaró que los documentos con errores no fueron entregados a los ciudadanos, sino que los problemas se detectaron en la fabricación. La autoridad también mencionó que se están considerando posibles destituciones en el Registro Civil hasta que el servicio funcione correctamente.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se volvió a referir a los problemas que se han denunciado respecto al nuevo sistema de identificación y su implementación.

Recordemos que desde el 16 de diciembre comenzaron a operar tanto la nueva cédula de identidad digital como el pasaporte.

Algunas de las fallas que se han presentado son, por ejemplo, errores de lectura para solicitar la Visa Waiver e incluso hace pocos días se difundió la foto del carnet de una bebé recién nacida, que aparece con dos profesiones.

“Este cambio, que es gigantesco, siempre tiene ajustes (…). Lo que nosotros le hemos planteado al director nacional del Registro Civil es que esto tiene que implementarse, porque es una muy buena noticia, pero tiene que implementarse bien y tienen que resolverse los problemas lo más pronto posible”, sostuvo el ministro en diálogo con Radio Pauta.

Además, Gajardo dijo que “se tienen que hacer valer todas las responsabilidades de aquellos funcionarios, funcionarias o directivos que no están realizando adecuadamente su labor y que están generando más problemas para la ciudadanía. Por eso se han hecho valer las responsabilidades de distintos directivos al interior del Registro Civil, y lo mismo también respecto a la empresa (…)”.

Nuevo sistema de identificación

Así también aclaró que “estas personas que tenían, por así decirlo, títulos que obviamente no tenían, porque son menores de edad o fotografías que no correspondían con la persona, no hay ningún documento que se haya entregado, sino que estos son problemas que se detectaron en la fabricación”.

“Por cierto, no pueden ocurrir tampoco ese tipo de problemas, pero para que la ciudadanía sepa, no fueron documentos entregados a las personas”, recalcó la autoridad.

Al preguntarle si habrán o no más destituciones en el Registro Civil, Gajardo señaló que “es algo que está en desarrollo. Nosotros le hemos dicho al director nacional: ‘tienen que resolver todos los problemas que hay, de entrega, de validación de la cédula, de autenticidad de las mismas”.

Si es que las responsabilidades se siguen buscando, el ministro sostuvo que “o sea, por cierto, que en el fondo, mientras el servicio no esté plenamente funcionando bien, nosotros tenemos que darle cuenta a la ciudadanía de que en el fondo si las cosas no funcionan bien, los funcionarios tenemos que responder por nuestros actos (…)”.