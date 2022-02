Tras un video viralizado por redes sociales que mostró féretros cambiados y lápidas destrozadas en el cementerio número tres de Playa Ancha, región de Valparaíso, familiares anunciaron acciones legales hacia la administración del campo santo por negligencias y faltas de protocolos.

A pesar de que hubo denuncias de pérdidas de féretros y cambio de sarcófagos, desde la Municipalidad de Valparaíso, desmintieron lo anterior y señalaron que todo se enmarca en el cambio de los nichos transitorios a los definitivos, ya que habrían sufrido inundaciones.

Una de las personas que denunció la situación, Juana Moreno, señaló que van a tomar acciones legales y acusó que el cementerio hizo una remoción de féretros sin autorización.

“Nos vamos a ir por la vía legal. Cuando llegamos el día viernes al cementerio, nos encontramos con que no habían lápidas, lápidas que están totalmente rotas, lápidas que no están donde deberían estar porque no saben cuál va en cada cuerpo fallecido”, detalló Moreno.

Por su parte, el director de cementerios de la casa edilicia, Javier Navarro, dijo que pese a las acusaciones, todo corresponde a traslados internos.

“Estamos trabajando con los traslados internos, con el tema de la sepultura que están transito por el tema de las inundaciones de Playa Ancha. Hemos entregado prácticamente 60 sepulturas en Los Maitenes y unas 15 personas que están con transacción en notaria. El proyecto borde parque está prácticamente construyendo y está por finalizar a fines de febrero”, explicó Navarro.

Recordemos que durante el fin de semana, visitantes del recinto se molestaron por el daño en el sector del parque, por lo que hubo manifestaciones. En ese contexto, Carabineros de Valparaíso se dirigió al sector y detuvo a una mujer que golpeó al administrador a cargo del campo santo.