La primera semana de septiembre, el Servel debería entregar la nomina definitiva de quienes se presentarán en la papeleta de noviembre para disputar un cupo en el parlamento y también como Consejeros Regionales.

Carrera que en la región de Valparaíso, en los distritos 6 y 7, comienza a entregar los primeros nombres de los posibles candidatos y candidatas. Algunos nuevos, otros que buscan la reelección, pero lo cierto es que se trabaja contra el tiempo en lo que serán las próximas elecciones.

Una de las cartas es Lorena Donaire, dirigenta medioambiental y actual vocera nacional de Mujeres Modatima, quien irá como candidata a diputada representando a las comunas y provincias de Marga Marga, Los Andes, Petorca, Quillota y Aconcagua, distrito 6, precisando que su candidatura busca legislar para y con los territorios.

Otro de los que ya se pronunciaron al respecto es el abogado Luis Cuello, quien va como diputado en la lista Apruebo Dignidad por el distrito 7 ,que reúne las provincias de Valparaíso, San Antonio e Isla de Pascua.

Pero no todo a estado exento de polémicas, ya que el exseremi de salud por Valparaíso, Francisco Álvarez, señaló recientemente que se le habría impedido presentarse como candidato a diputado, apuntando que la decisión pasó por el presidente de RN, Francisco Chahuán, que -según su visión- no respetó el orden de priorización decidida por el consejo distrital y regional, enfatizando en que el Senador, una vez más, no cumplió su palabra.

Listado preliminar de candidatos, donde también se presentarían para la reelección las diputadas Carolina Marzán y Camila Rojas, además del diputado Diego Ibáñez.