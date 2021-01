Este jueves se reveló que entre los asistentes de una de las fiestas clandestinas de Cachagua —Zapallar, región de Valparaíso— realizadas durante Año Nuevo se encontraba el hijo de la diputada Ximena Ossandón (RN) y sobrino del senador Manuel José Ossandón (RN).

El entorno de la diputada oficialista informó oficiosamente que uno de sus hijos participó de la cuestionada celebración clandestina.

Cabe destacar que el joven de 19 años fue vinculado a esta fiesta en redes sociales, lo que fue confirmado por fuentes de Radio Bío Bío.

La parlamentaria, en tanto, no se ha referido de forma oficial del hecho.

Recordemos que durante esta jornada causó un importante revuelo la filtración de un video y de audios de WhatsApp, que daban cuenta de la realización de fiestas clandestinas en Cachagua.

Tras conocerse las imágenes, se conoció que algunos de los participantes se habían contagiado de covid-19 o tenían síntomas, a la espera de hacerse un examen PCR.

Debido a la gravedad del delito sanitario, desde el Gobierno anunciaron que presentarían querellas criminales contra los dueños de las propiedades donde ocurrieron.

“Uno no deja de sorprenderse, cómo puede ser posible, no solo que los jóvenes en un sector en una playa quieren hacer una fiesta, como puede ser posible que los padres-dueños de casa permitan eso, que no haya un control más efectivo en los espacios que tienen que administrar”, afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Por su parte, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, comentó que para realizar fiscalizaciones deben recibir una denuncia previa y que además estas fiestas suelen ocurrir en condominios privados, lo que dificulta la fiscalización.