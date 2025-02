La directora de Conaf, Aida Baldini, respondió a críticas por no declarar alerta roja en incendio en reserva de la Biosfera Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja, que ha consumido 783 hectáreas de bosque nativo, hogar del huemul en peligro de extinción. Baldini explicó que no era necesaria alerta roja debido a la capacidad actual de recursos, que han dado buenos resultados, y que el incendio durará varios días por ser cordillerano. Destacó combate efectivo y uso de aeronaves en zona de pendiente inaccesible para brigadistas, con cortafuegos en sectores accesibles.

La directora de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aida Baldini, respondió a los cuestionamientos recibidos tras no declarar Alerta Roja por el incendio que afecta ala reserva de la biósfera ‘Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja‘.

Dicho siniestro, que por cierto va en su séptimo día de combate, ha consumido 783 hectáreas de bosque nativo, lo cual afecta directamente al hábitat del huemul -catalogado en peligro de extinción-.

Al respecto, Baldini aseguró que en este caso en particular “no era necesaria la alerta roja, aun cuando no cumpliera con los requisitos, porque la alerta roja nos permite atraer más recursos y no podemos meter más recursos”.

Agregando que dado el actual panorama “aunque declaremos alerta roja, no le habríamos podido meter más recursos que los que tenemos actualmente trabajando, los cuales también les puedo decir que han dado buenos resultados”,

Luego, la directora nacional de Conaf aclaró que el fuego va “a durar varios días” puesto que son “incendios cordilleranos que antiguamente solo se apagaban o se controlaban con lluvia”

“En este caso es un incendio que ha avanzado muy lentamente debido al combate que se le ha hecho. Sabemos también los polígonos que puede abarcar y estamos todavía dentro de la zona, que es de mucha pendiente, que no podemos meter los brigadistas, solamente ataques puntuales con aeronaves para disminuir la intensidad del fuego”.

Por último, la autoridad agregó que ya se han realizado cortafuegos en los sectores donde sí pueden llegar las brigadas terrestres.