Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La Delegación Presidencial de Los Ríos informó que, hasta la fecha, no se ha confirmado ningún delito relacionado con la desaparición de la dirigenta indígena Julia Chuñil, ocurrida hace más de cuatro meses en Máfil, manteniendo así en curso la investigación de este caso que ha provocado inquietud a nivel nacional e internacional. A pesar de la declaración previa del Presidente Gabriel Boric de no descansar en la búsqueda de la líder indígena, el Gobierno ha manifestado que no ha sido informado sobre las diligencias ni los resultados de las mismas. La desaparición de Julia Chuñil, que data del 8 de noviembre del año pasado, ha generado una querella criminal por secuestro, homicidio y femicidio, respaldada por la ONG Escazú Ahora. Aunque el Ejecutivo no está involucrado en el caso por el momento, el delegado presidencial Jorge Alvial afirmó que no se ha acreditado ningún delito hasta ahora. Asimismo, se espera que la ONG Escazú Ahora reciba la carpeta investigativa próximamente. La familia de la dirigenta ha solicitado justicia, destacando su labor como defensora ambiental de 900 hectáreas de bosque nativo y las amenazas que ha recibido. La Fiscalía ha aplicado el protocolo de defensores de derechos humanos ambientales en la investigación penal, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente en la zona asegura que seguirá respaldando a la fiscalía para el avance de la investigación, especialmente después del hallazgo de una mancha de sangre en la casa de Julia Chuñil que llevó a una inspección policial con dispositivos tecnológicos.