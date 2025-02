El Juzgado de Garantía de Valdivia decretó arresto domiciliario para el imputado que conducía ebrio y mató a un peatón en la región de Los Ríos. En la audiencia, la Fiscalía solicitó prisión preventiva.

El hecho ocurrió el miércoles, cuando el detenido, de 32 años, perdió el control de un Hyundai Tucson y atropelló a un peatón que caminaba por la vereda poniente de la avenida España, en el sector Las Ánimas de Valdivia.

Carabineros confirmó que, al realizar el alcohotest, se constató que el sujeto conducía con 0,88 gramos de alcohol por litro de sangre.

En la audiencia, la fiscal Sandra González explicó los motivos de la petición de prisión preventiva.

Sin embargo, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa, el juez decretó arresto domiciliario total y prohibición de salir del país, considerando, entre otros factores, su irreprochable conducta anterior.

El defensor público Álvaro Henríquez señaló que su representado estaba por iniciar su jornada laboral cuando ocurrió el accidente.

El Ministerio Público afirmó que no existe ningún video que respalde la versión del imputado. No obstante, incluso si otro vehículo se le cruzó, ese antecedente solo sería un dato más en la causa y no lo eximiría de responsabilidad.

La víctima fatal es un hombre de 63 años, cuyo cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) para los exámenes forenses.

Aunque el alcohotest confirmó que el conductor estaba bajo los efectos del alcohol, aún se espera el resultado de la alcoholemia realizada en el recinto de salud donde se constataron sus lesiones. También está pendiente el informe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.

El Ministerio Público recordó que la pena por este delito va desde tres años y un día hasta diez años de cárcel. Además, con la última modificación a la Ley Emilia, cualquier conductor que cause lesiones graves, gravísimas o la muerte en estado de ebriedad deberá cumplir al menos un año de prisión efectiva.