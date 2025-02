Recientemente, un macabro homicidio enlutó a Chiloé, en la región de Los Lagos. La histórica bailarina de Música Libre, María Angélica Ascui, fue brutalmente asesinada por un hombre quien, tras entregarse a la policía, relató cómo llevó a cabo el crimen.

El autor confeso, identificado como Andrés Mauricio Hernández Toro, hombre colombiano de 47 años, llegó hasta la Segunda Comisaría de Castro para contar cómo efectuó el asesinato.

Y es que esta semana, la tranquilidad de Castro se vio abruptamente interrumpida luego de que un cadáver fuera hallado bajo el puente San Pedro en el sector de Pastahué, al norte de la mencionada comuna.

El asombro fue aún mayor, cuando identificaron a la víctima e informaron que se trataba de María Angélica Ascui, exbailarina del recordado programa de televisión juvenil de los años 70, Música Libre.

Problemas económicos como móvil

Andrés Mauricio Hernández Toro había llegado hace cuatro meses llegó a una cabaña en Castro mediante un amigo. Justamente, el inmueble pertenecía a María Angélica Ascui, quien se dedicaba al rubro del turismo y poseía varias cabañas a su haber.

Al lado de Hernández Toro vivía la exbailarina y, de acuerdo a la propia declaración del autor confeso, la mujer le habría propuesto venderle en inmueble por $40 millones.

Como una especie de pie, el “parcero” -como era apodado Hernández Toro- le ofreció poco menos de $4 millones, lo que sería todo su ahorro, el resto del dinero se lo pagaba mensualmente, como una forma de dividendo.

De la misma manera, el hombre detalló que frecuentemente se reunía a compartir con María Angélica y, en una de estas juntas, Ascui le habría reconocido graves problemas financieros. Específicamente, el embargo de sus cabañas, incluyendo la que “le había vendido”.

El “parcero” se sintió engañado, le pidió su dinero de vuelta pero este no se le habría entregado.

Durante la semana del 17 de febrero, según el imputado, se vieron todos los días. Lunes, martes, miércoles y jueves, día donde la asesinó.

“Yo era carnicero en Colombia”

– “Vengo a entregarme, yo maté a la mujer que encontraron bajo el puente. No puedo más con la culpa”.

Ese jueves, Andrés le volvió a exigir la devolución de su dinero a María Angélica. Comenzó una discusión. “Me dijo que si ella perdía, yo también y sin mediar provocación, me pegó una cachetada“, declaró Hernández.

“- Ante la agresión, yo saqué una lima de motosierra que tenía en el bolsillo trasero de mi pantalón y se la enterré en la costilla izquierda. Yo no la vi sangrar, ella tampoco se quejó. Ella nuevamente me pegó una cachetada y eso me dio rabia. Ya no fue una sola vez que le enterré la lima, fueron muchas veces. Todas se las pegué en la costilla izquierda“.

Según lo relatado por el hombre, la mujer cayó tendida sobre la cama y pese a la gran cantidad de puñaladas que recibió, quedó viva.

“María me dijo que acabara con su sufrimiento”, afirmó Hernández. Como manera de “hacerle caso”, fue a su cabaña y buscó una espátula para raspar. Con ella, terminó con la vida de Ascui tras cortarle el cuello. “Ahí María dejó de sufrir”, dijo.

Tras el crimen, el “parcero” se fue a dormir. Luego, limpió la habitación y envolvió el cadáver de María Angélica en un cobertor. “Al cargarla me di que era muy pesada”, expresó en la comisaría. Por lo mismo, afirmó que la desmembró y sus extremidades las puso en bolsas de basura.

– “Yo en Colombia era carnicero, fue por ello que no me costó hacer lo que hice y tampoco me dio asco”.

Cadáver bajo el puente

Al día siguiente, cargó el maletero del auto de la víctima y se dirigió hasta el puente San Pedro en Pastahué. Allí, lanzó parte del cadáver envuelto en el cobertor, amarrado con alambre y luego las bolsas de basura.

El resto ya es historia conocida. El martes de esta semana, 5 días después del brutal crimen, los restos fueron hallados y el miércoles, Andrés Hernández se entregó.

De inmediato, fue detenido y puesto a disposición de la justicia. Su formalización, en tanto, fue aplazada hasta el domingo para esperar, entre otras cosas, la autopsia de la exbailarina.