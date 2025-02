Durante este jueves se confirmó la identidad del cuerpo encontrado en una frazada y amarrado con alambre bajo un puente en la comuna de Castro. Se trataba de María Angélica Ascuí, quien fuera parte del histórico programa Música Libre.

Asimismo se conoció que un ciudadano colombiano, llamado Andrés Mauricio Hernández Toro, se entregó en la Segunda Comisaría de Carabineros de aquella comuna, confesando el crimen.

En la tarde, quien recordó la exbailarina fue su compañero en Música Libre, Óscar ‘Lolo’ Peña, quien manifestó al programa Contigo en Directo estar devastado por la noticia.

Muerte de bailarina de Música Libre

De hecho, el actual empresario sostuvo que ambos seguían en contacto durante el último tiempo.

“Estamos todos consternados, porque era una chica con quien participamos muchos años juntos y nos escribíamos normalmente. Ella estaba feliz donde estaba, para ella era un paraíso Chiloé. Fue un shock esta mañana cuando me enteró de la noticia”, indicó.

Asimismo, Peña aseveró que estaba en conocimiento de la desaparición de Ascuí, la cual había ocurrido hace varias semanas.

“Uno pensaba que a lo mejor estaba de vacaciones, pero ahora que me enteró, era mucho más grave la situación. Juro que estamos todos muy mal, ella era una chica muy amorosa. Morir asesinada es una cosa que no me cabe en la cabeza, lamento muchísimo todo esto”, contó.

Por lo pronto, según el capitán Felipe San Martín, todos los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público. El detenido fue entregado a la Policía de Investigaciones de la capital de Chiloé, quienes mantienen a su cargo la indagación encomendada por la Fiscalía.

Se espera que en las próximas horas se desarrolle el control de detención y posterior formalización de cargos en contra del ciudadano extranjero, de quien se desconoce si presenta antecedentes policiales y si su situación migratoria es regular en nuestro país.