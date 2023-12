“Te voy a joder la vida”, “estamos yendo a tu casa y pobre de ti que no estés”, “ya estoy con tu perra familia pidiendo el dinero que debes por las buenas o malas” y “dentro de un rato te empezaremos a buscar y nos cobraremos con tu maldito cuerpo degollado”. Esos son algunos de los mensajes de amedrentamiento que han recibido víctimas de prestamistas extranjeros e ilegales en la región de Los Lagos.

Los responsables son grupos que ofrecen dinero a través de aplicaciones telefónicas y que cuyos intereses son abusivos y resultan impagables.

Para cometer el ilícito usan aplicaciones como Tiempo, Dinero ya, Cumpa Cash, Iquina, Deseo crédito, Chburo, Altiro cash, Tu Efecty.

El modus de operar es simple: envían a través de WhatsApp promociones y quienes están necesitados de dinero caen en la trampa y piden dinero, pero después los intereses son usureros y la gente simplemente no puede pagar, como el caso de un hombre, cuya identidad mantenemos en reserva, quien pidió 24 mil pesos y ya debe más de dos millones.

“Vivo con miedo, con terror”

La víctima indicó que para pagar el primer préstamo deben pedir uno nuevo y así sucesivamente. “Es como una bola de nieve”, relató.

Luego, cuando ya se ven imposibilitados de continuar con los pagos, comienzan las amenazas de muerte tanto a la persona que pidió el préstamo como a sus familias.

“La financiera colombiana del préstamo no le va a perdonar a Pablo que se haya atrasado un día. Ese perro le debe una plata a la financiera y no ha pagado ni mierda, entonces como no me quiere dar el billete, simplemente, voy a llegar a tu maldita casa y te voy a terminar matando a toda tu maldita familia”, indica uno de los sujetos que se encargan de los cobros.

Escucha el audio de la amenaza a continuación:

En otro audio indican que un grupo de motorizados ya tienen su ubicación para ir a buscarlo.

Una mujer, víctima de estos grupos, contó a La Radio que su padre, quien está diagnosticado con cáncer, se enteró de las amenazas que recibía, complicando su estado de salud.

Pero no sólo su padre conoció del hecho, también contactaron a su hijo. “Vivo con miedo, con terror que nos van a hacer algo”, reconoció.

El hombre aseguró que el 9 de diciembre acudió a un cuartel de la PDI para interponer la denuncia, pero según informó, el funcionario no habría querido acogerla. Radio Bío Bío de Puerto Montt intentó obtener una respuesta de la institución, pero no respondieron a los llamados.

La que sí se refirió es la delegada presidencial Giovanna Moreira, insistiendo en el llamado a realizar las denuncias ante las policías para que a través de una persecución penal se dé con los responsables.

Por su parte, el general de la Xma Zona Los Lagos, Héctor Valdés, fue enfático en indicar que los uniformados deben recibir la denuncia.

El llamado a la ciudadanía es poner atención en los ofrecimientos en aplicaciones y redes sociales para evitar caer en las redes de estas bandas organizadas que operan en la región y a lo largo del país.