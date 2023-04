Pasó por La Araucanía, Los Ríos, ahora la capital de Los Lagos y se iba a Punta Arenas, pero con su plata y en vacaciones, aseguró el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien está de gira para apoyar a los candidatos de la próxima elección constituyente del 7 de mayo.

En conversación con La Radio, el jefe comunal aclaró que quiere ser Presidente de Chile, pero agregó que falta mucho.

“Yo soy parte de los que sueñan un día con dirigir su país, pero no me acuesto ni me levanto pensando en eso. Faltan tres años, entonces humildad, prudencia, ver como viene el tiempo, pero sí me gustaría ser presidente, antes es para qué. Antes hemos tenido dos Gobiernos malos, el de Piñera y este (…)”, manifestó el alcalde.

Con su crítica al Gobierno en varios aspectos, sobre todo en los temas de seguridad, consultado respecto de su espíritu en la derecha, Carter dijo que está más cercano al bloque UDI-RN-Evópoli que a los Republicanos.

“Yo me siento más cercano a Chile Seguro. Tengo el mayor respeto por Republicanos, pero con (José Antonio) Kast yo tengo diferencias (…) A mí lo que no me gusta de las líneas demasiado duras, es que a veces se olvidan de la realidad”, precisó el jefe comunal.

En cuanto a las próximas elecciones, calificó de “payasos” a quienes llaman a anular, insistiendo en la importancia de ser parte del proceso.