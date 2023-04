Una tensa discusión se registró esta semana por la presencia de barristas de la U en el último superclásico de fútbol femenino disputado en La Florida. Una que tuvo a Juan Cristóbal Guarello, Cristian Caamaño, Patricio Yañez como protagonistas principales, y al alcalde Rodolfo Carter como secundario.

Resulta que los periodistas Guarello y Caamaño lapidaron al jefe comunal floridano durante la emisión de Deportes en Agricultura, argumentando que, solo días antes, el mismo Carter se negó a que Audax vendiera entrada a fanáticos del conjunto laico en duelo del Campeonato Nacional masculino.

“Se jugó el Superclásico Femenino, la U y Colo Colo en el estadio Bicentenario de La Florida. El mismo estadio donde la semana pasada el alcalde Rodolfo Carter dijo que no podían ir los hinchas de la U. ¿Se acuerdan que Audax había levantado la posibilidad de vender entradas y tuvieron que devolverlas?”, reclamó Caamaño, según consigna La Cuarta.

El mismo comunicador agregó que “no había hinchas de Colo Colo, pero estaba lleno de hinchas de la U. Entonces cómo un día le niegas la entrada a los hinchas de la U y al otro se la permites. ¿Me van a decir que el público es distinto? Yo vi los mismos lienzos que en un partido del masculino”.

Guarello apoyó rotundamente a su compañero de espacio y añadió que “te voy a decir una sola cosa: es que para el Clásico Femenino no había repercusión mediática, no había tele, no había matinal, no te revolvía el gallinero ni te daba publicidad”.

“¡Propagandístico! Te aseguro que si el Clásico Femenino salía en el matinal el alcalde habría salido“, complementó.

El enojo de Patricio Yáñez por dichos de Guarello y Caamaño

Las palabras de Guarello y Caamaño enfadaron al exfutbolista Patricio Yáñez, otro de los rostros del programa.

“Había prohibición de los hinchas de la U como visita. ‘No le busquemos la quinta pata al gato’”, sentenció tajante.

El exseleccionado nacional acotó que “es como si hubiésemos visto gente de Colo Colo en el Estadio Monumental (contra Palestino). No podían entrar. ¿¡Hasta cuándo arman este cuento!?. Y meten al alcalde acá, qué tiene que ver”, cerró.