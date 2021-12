El empresario y líder de una red de explotación sexual infantil, Manuel Liberona Guerrero, salió de la cárcel de Puerto Montt, en la región de Los Lagos, tras obtener el beneficio de rebaja de condena. El hombre escapó del país tras ser sentenciado, sin embargo en 2018 fue descubierto en un centro asistencial de Paraguay, siendo extraditado a Chile para que cumpliera su pena. En este contexto, se debatirá el proyecto de ley que busca evitar que condenados por cometer delitos sexuales contra menores de edad puedan acceder a beneficios extracarcelarios.

El Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Alex Meeder, detalló cómo opera la ley 19 mil 856, que se refiere a las rebajas de condena.

Agregó que existe un trámite legislativo aprobado en el Senado y que busca agregar -en un inciso- a quienes cometieron delitos sexuales como personas que no pueden acceder a éste beneficio.

Por otro carril va el proyecto de ley que duerme en la Comisión de Constitución del Senado desde septiembre del 2020, en el que se pretende que ningún sentenciado por delitos de ese tipo contra menores de 18 años pueda acceder a alguna garantía extracarcelaria.

Entonces, tras ser catalogado El Congreso como el responsable de la libertad de Manuel Liberona Guerrero, condenado por delitos cometidos contra adolescentes en el marco de la “red de explotación sexual infantil” en la zona…. ¿Qué opinan los parlamentarios?

El diputado socialista y senador electo, Fidel Espinoza, apuntó al Senado, calificando como una vergüenza el frenazo del proyecto en trámite.

Su par del partido Liberal, Alejandro Bernales, se comprometió a conversar con quien lleva la Comisión de Constitución para acelerar la discusión.

El Senador de la UDI, Iván Moreira, alegó que el proyecto no está estancando, si no que, taponeado, criticando duramente a quien preside la mesa de la que no sale la iniciativa desde 2020.

El Senador independiente por la región de Antofagasta, Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución, se comprometió a que en la próxima sesión se pueda discutir el proyecto de ley.

El martes debiera reunirse la mesa y ahí se podría conversar el tema, si es que no llega algo con suma urgencia, dijo el parlamentario, que agregó que el Ejecutivo también a priorizado otros puntos en el calendario legislativo.