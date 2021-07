Autoridades junto a personal de la compañía eléctrica, de servicios sanitarios y colaboradores iniciaron una mesa de trabajo buscando mejorar las condiciones de seguridad de quienes se desempeñan en la medición del consumo de luz y agua o entregando boletas en la región de Los Lagos.

Se trata de una instancia generada luego del ataque de perros que sufrió una vecina de Puerto Montt, que cuando realizaba mediciones de consumo de agua en una población de la capital regional, fue brutalmente atacada por varios canes.

La mujer quedó con heridas graves y la situación generó preocupación, revelando también un problema que radica en la falta de tenencia responsable, algo que afecta directamente a quienes trabajan en la calle.

La afectada es Gloria Lepe, quien agradeció que se preocupen por los empleados y su seguridad.

“A mí hace poco me pasó este accidente, y de acuerdo a eso me he sentido apoyada. Y ver que se están tomando estas cartas en el asunto, me parece excelente”, señaló.

El director regional del Trabajo, Mauro González, comentó que han iniciado gestiones con empresas y contratistas pensando en avanzar en protección para los colaboradores de las firmas. Para así “ver la responsabilidad que tienen los empleadores, pero también la responsabilidad que existe en la tenencia de las mascotas”.

La idea también es evitar los malos tratos de clientes que sufren algunas personas cuando hacen las mediciones de consumo o entregan boletas, algo que no debería darse, pero que igual será abordado en las reuniones que ya iniciaron.

Hasta ahora se ha coincidido en que el principal riesgo son los ataques de perros caseros, callejeros y los clientes agresivos, sobre lo mismo se barajan alternativas, como campañas comunicacionales, revisión e implementación de nuevos elementos de seguridad y capacitaciones.