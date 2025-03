Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Carabineros realizará revisión del procedimiento policial previo al hallazgo del cadáver de una joven venezolana en Temuco, así lo informó el general Patricio Yáñez, jefe de Zona de Carabineros en La Araucanía. Según detalló, los carabineros que acudieron al departamento donde se encontraba la ciudadana venezolana no encontraron los presupuestos legales para pedir una orden de entrada y registro, ya que no se percibían malos olores, no se cometía un delito ni se pedía auxilio. El cuerpo de la joven fue descubierto al día siguiente por sus familiares, quienes accedieron al lugar por la parte posterior del departamento. El general Yáñez mencionó que, tras analizar el procedimiento, podrían aplicarse medidas administrativas correspondientes.