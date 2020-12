Días claves se viven en la investigación por el caso Melissa. Entre hoy y mañana podrían estar llegando los resultados de las últimas pericias solicitadas a la región Metropolitana, correspondientes al análisis de muestras biológicas, y la más importante –en esta etapa del proceso- la data exacta de muerte de la menor de 12 años.

Este antecedente podría ser decidor para una formalización de, hasta ahora, los dos únicos imputados, la madre de la pequeña, Mirta Ardiles, y el padrastro, Luis Santander, ya que toda su tesis para desligarse de cualquier participación se sustenta en que no se encontraban en el domicilio en el momento en que murió la niña, por tanto, si el resultado arroja que el deceso se produjo antes de las 11:30 de la mañana, ya sea la noche anterior o durante la madrugada, necesariamente todo el relato que han entregado tanto a la PDI como a los medios de comunicación sería falso.

Por el contrario, si efectivamente la data de muerte coincide con los hechos descritos, tendrían otro argumento de peso para demostrar su inocencia en el caso en el que están siendo investigados.

De darse esta situación, la principal línea que hasta ahora han trabajado en la Fiscalía se caería, o al menos, se complejizaría mucho más el poder atribuir algún tipo de responsabilidad a la madre y el padrastro de la menor fallecida el pasado 26 de noviembre cuando se produjo un siniestro en la casa en la que vivía la familia de cuatro integrantes en Villa Talinay, en Coquimbo.

Ese día, Melissa se habría quedado sola en su casa, según relata su madre, al no querer levantarse para acompañarla al dentista, mientras que el padrastro y el hermano menor de la víctima habían ido al colegio del niño a un control de vacunación. En ese momento es cuando se produjo el fuego, focalizado en la cama y colchones de la niña, y posteriormente se informó de su muerte por asfixia debido al humo.

Imputados cerca de querellarse

Tanto la madre, como el padrastro y el hijo menor, hermano de Melissa, se fueron a vivir provisoriamente a otro lugar, fuera de Coquimbo, “para tener mayor seguridad”, dicen cercanos, ya que han sufrido amenazas incluso desde antes de que se les imputara el pasado 27 de noviembre, un día después de la muerte de la niña, momento en el que comenzaron las diligencias dirigidas específicamente a ellos, como el rastreo de llamadas y mensajes además de la toma de muestras biológicas.

Sin embargo, continúan al pendiente de su situación, y desde que se indicó que había participación de terceras personas que están buscando un abogado que al parecer estarían a punto de conseguir, luego de conversar con varios penalistas.

En este caso, quien tomaría la representación de los imputados sería el profesional Carlo Silva Muñoz, quien, si bien admite que “se trata de una situación difícil”, y que en un minuto había descartado, afirma que ha conocido hechos que sustentarían la inocencia de Mirta Ardiles y su pareja, los que por lo pronto no puede develar debido a que estaría rompiendo el secreto profesional.

“Ellos han consultado nuestros servicios jurídicos, para explorar la posibilidad de que patrocinemos una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por el homicidio de Melissa. Este requerimiento se sustenta en la completa inocencia declarada por ambos potenciales clientes. Mayores detalles de la tesis de inocencia de ambos, son parte del secreto profesional que no puedo develar por ahora”, expresó.

Respecto a la imposibilidad de querellarse por parte de personas que están imputadas en el delito, Silva sostiene que se trata de una situación excepcional, ya que se presentarían dos condiciones particulares.

“El vecino sospechoso”

Pero, en el entendido de que no se logre acreditar la participación de los imputados, ¿hacia dónde se dirigirá la investigación? Pues bien, la hipótesis que levantaría Carlo Silva sería la que tiene que ver con el relato de algunas vecinas que vieron poco antes de que iniciara el incendio a un sujeto vestido con un overol por las techumbres de las casas, y que, cuando se terminó el “alboroto” según relatan las testigos, lo habrían divisado saliendo de su casa con el cabello mojado y recién cambiado de ropa. ¿Qué estaba haciendo en el lugar este sujeto de tener asidero estos testimonios? Aquello lo determinará el Ministerio Público si decide instruir indagar en las acciones de esta persona.

Reserva

Consultado el comisario Claudio Alarcón de la Brigada de Homicidios, respecto a cuándo estarían las pericias, pese a que ya ha trascendido y lo señalan los abogados, sería entre hoy y mañana, se limitó a responder que “esto es parte del periodo investigativo que tenemos nosotros como institución, por cuanto estas pericias no las desarrollamos nosotros, la desarrollan los peritos de criminalística central que se complementaron con nosotros en la investigación que estamos realizando (…) No podría tener una fecha exacta o estimativa de cuándo estaría el resultado de las pericias”.

En relación a que supuestamente la data de muerte sería anterior al incendio, Alarcón dijo que “es parte de la investigación que estamos realizando, desde que concurrimos se han solicitado un sinfín de diligencias y no me voy a referir a las consultas que me está realizando”.

Respecto al vecino que ha salido a la palestra y las sospechas que han surgido, precisó nuevamente que “es parte de la investigación”. Y, por último, en lo que tiene que ver con la salida de la familia de Coquimbo, indicó que “esas consultas deberían hacerlas en el Ministerio Público, no a nosotros”.