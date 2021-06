El senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, acudió a votar en Arica este domingo, pese a regresar hace pocos días desde México, donde participó como observador de las elecciones que se realizaron en dicho país el fin de semana pasado.

Insulza retornó al país el miércoles en la tarde, con las fronteras del país cerradas y en medio de un aumento de los casos de coronavirus en suelo chileno y con la exigencia de cumplir cuarentena.

Pero, con una salvedad…

¿Por qué el senador socialista pudo votar sin cumplir con la cuarentena obligatoria tras su regreso desde México?

En conversación con BioBioChile, el senador del PS dijo “la resolución del Ministerio de Salud dice que los que están en misión oficial (fuera del país) puede ausentarse de la cuarentena con un PCR y una doble vacuna. Tengo esas dos cosas”.

“Yo solamente vine a votar y regreso hoy a Santiago”, agregó el parlamentario.

Según el antecedente entregado por el mismo parlamentario, la resolución del Ministerio de Salud expresa que “los funcionarios públicos que hayan hecho egreso del territorio nacional integrando delegaciones oficiales en cumplimiento con sus funciones, y que cuenten con un esquema de vacunación completo contra el covid-19, podrán, a su regreso a Chile, realizar cuarentena en su domicilio”.

A renglón seguido, agrega que “asimismo, podrán poner término a la cuarentena presentando resultado negativo de un test PCR, cuya toma haya sido efectuada en territorio nacional, con posterioridad a su ingreso al país”.

Insulza estuvo de viaje fuera del país, al igual que la senadora UDI, Jacqueline van Rysselberghe (UDI), quien no votará este domingo, por estar en cuarentena tras su regreso de Arabia Saudita -al parecer en un viaje no oficial- y el senador Alejandro Navarro (PRO), quien también estuvo en México, en la misma misión oficial que su par socialista, pero a su regreso habría visitado Venezuela y no estaría en Chile.

Específicamente respecto del viaje de la senadora UDI, hubo cuestionamientos por posibles “privilegios” asociados a su cargo, debido a que salió fuera del país y, como se detalló, con fronteras cerradas, debido a la crisis por el covid-19.