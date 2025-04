La diputada del Maule, Consuelo Veloso (IND del comité del FA) se refirió al incidente de la semana pasada, donde condujo en estado de ebriedad en Valparaíso, luego de sufrir un asalto.

Sin embargo, el caso ha traído ciertas dudas tras revelarse un video de las cámaras de seguridad, que no concordaría con el relato de la parlamentaria.

En diálogo con Radio Ancoa, la legisladora se refirió al caso e incluso mencionó que decidió dar una entrevista con un medio local y de su zona, debido a que no le pareció la forma en que se abordó la noticia en los medios nacionales.

A juicio de Veloso, el foco debió estar en que ella “fue víctima de la delincuencia”, sin embargo, en su opinión, toda la atención estuvo en el accidente y su estado de ebriedad.

“Fui una víctima de la delincuencia”

Antes del accidente, según comentó la diputada, estaba “en una celebración privada”.

Detallando que “bajo al estacionamiento, que en realidad era la calle, era al frente del edificio en el que estaba. Era tarde, eran aproximadamente las 3 de la mañana. Tenía todo mi equipaje allá (…) yo duermo aproximadamente dos noches por ciudad, por lo tanto, mi vida entera y mis maletas todas, hasta el secador de pelo, anda en el auto. Le pido a una persona que iba a pedir un Uber también para irse que me ayude a bajar las cosas y en lo que nos vamos acercando al vehículo me encuentro con dos sujetos, uno sentado en el piloto, el otro en el copiloto. Me amenazan, ‘oye, te vamos a matar, tal por cual"”.

Luego de esto, según comentó la legisladora, fue amenazada con un arma blanca, empujada por los delincuentes, por lo que es ahí cuando toma la decisión de subir al auto y perseguirlos. “En mis planes jamás hubiera estado el conducir, mucho menos en esa circunstancia”, precisó.

Respecto a la conducción en estado de ebriedad, Veloso sostuvo que “jamás podría calificarlo, no podría ponerme en esa posición de decir es que fue un error o no fue un error, porque después de la guerra uno es general de su propia historia, es que no es justo. Pero sí, por resguardo, le diría a la gente que no lo hiciera. Yo pude haberme muerto. Gracias a Dios estoy viva, pero hay otros chilenos que no han contado la misma historia frente a hechos graves de delincuencia que han vivido”.

“Quizás no fue la más apropiada, pero fue una reacción humana y quién puede venir a juzgar aquello, digo, más allá de lo que yo tenga que responder personalmente por esa decisión frente a un procedimiento judicial”, aclaró la diputada.

Sumado a esto, Veloso afirmó que “yo soy una víctima respecto a ese asalto. Respecto a lo de la delincuencia. Por supuesto, respecto a lo del resto, voy a asumir y he asumido y voy a asumir el proceso judicial como corresponda. Pero yo fui una víctima de la delincuencia y en eso no me pierdo ningún segundo”.

“No soy mentirosa en ningún caso. Se trató de instalar incluso por los medios que había sido mentira lo del robo. Ojalá hubiera sido mentira, porque de hecho, si no hubiera sido lo que pasó, yo no hubiera nunca conducido”, aseguró.

Crisis de seguridad

En esta línea, Veloso fue bastante crítica en lo que se refiere a la crisis de seguridad en el país. “Uno cuando sale de la casa no sabe si va a llegar a la casa. Y eso es algo en lo que estamos fallando, sin duda como Estado, en lo que se ha fallado durante muchos años, pero sin duda también que seguimos fallando hoy día si es que esa situación no la logramos revertir”, afirmó.

“Yo afortunadamente desde el día uno me he puesto del lado siempre de la seguridad de los chilenos y las chilenas. Evidentemente, cuando uno lo vive es distinto. Mis votaciones en el Congreso siempre han sido a favor de los más de 68 proyectos de ley en seguridad que se han despachado durante este Gobierno. Mi voto siempre ha estado ahí, con los estados de excepción, con los proyectos de ley que protegen a carabineros, con los proyectos de ley también que habilitan a los ciudadanos muchas veces a resguardarse también. Porque nos pasa esta cosa que es muy loca, que una persona que es víctima se termina convirtiendo en el victimario. Y el juicio social y la ley le caen encima a una persona que trató de defenderse”, explicó.

Veloso enfatizó en que “voy a seguir mis tratamientos médicos, me voy a hacer mi cirugía y en cuanto pueda, e incluso antes probablemente de cuando pueda, voy a tener de nuevo un pie en la calle y voy a seguir estando con mi gente y voy a seguir denunciando las irregularidades porque sé que tengo mi honor y mi dignidad intacta, porque a diferencia de muchos también que esconden la cara o que aparecen solamente para tirar veneno”.