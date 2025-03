La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, detalló el proyecto del Gobierno de aborto legal con un nuevo plazo de 12 semanas, acusando un “acompañamiento médico” para facilitar la interrupción del embarazo de manera ilegal, tal como lo denunció en su oportunidad la exministra de Salud, Helia Molina.

Así lo aseguró en entrevista con CNN Chile, donde abordó la propuesta que presentará el Ejecutivo, una vez aprobado el reglamento por parte de Contraloría de la ley de aborto en tres causales.

Al respecto, la ministra Orellana enfatizó en que no se trata de un “aborto libre”, sino que se pretender despenalizarlo en las primeras 12 semanas, tal como el modelo alemán.

“Se dice mucho aborto libre, pero nosotras hacemos el énfasis en aborto legal. ¿Cuál es la diferencia? El aborto libre abre muchas interpretaciones a distintas cosas. En TikTok ya están diciendo que vamos a estar hasta los 9 meses, no es así”, sentenció.

“En cualquier país donde se ha legalizado el aborto, dependiendo del país, se han establecido distintos límites. En general, en todo el mundo hay dos modelos, un modelo que suele ser por causal. Por ejemplo, Bolivia tiene incluso causal de pobreza. Y hay otros modelos que son por plazos en que no hay que invocar una causal y que luego se va restringiendo”, profundizó.

“Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando nosotras? Un modelo similar al alemán en que es un modelo por plazos, hasta cierto plazo sin causal y en adelante las 3 causales que ya aprobó nuestro país”, detalló la ministra Orellana.

En esa línea, la titular de la Mujer señaló que “a mí me parece que es un plazo prudente para debatir el plazo de 12 semanas. Hay quienes quieren más. Yo creo que hay que mirar lo que se ha propuesto previamente”.

Recordemos que el Gobierno había planteado un aborto legal a las 14 semanas, no obstante Orellana reconoció el cambio pensando en lograr un consenso en el Congreso.

“Creo que por eso es muy importante el diálogo prelegislativo, porque sabemos que hay una gran oposición y en esto no hay posiciones únicas. Pero tenemos que tener un acuerdo entre quienes estamos de acuerdo”, apuntó.

Respecto a la fecha probable para ingresar el proyecto de aborto legal de 12 semanas, la ministra de la Mujer dijo que todo va a depender si la oposición y grupos “ultra” acuden al Tribunal Constitucional.

Por lo pronto, el pasado 7 de marzo se ingresó a Contraloría el reglamento de la ley de aborto en tres causales.

“Creo que sería ingenuo de mi parte no pensar que los sectores de Republicanos y otros ultras van a llevar esto al Tribunal Constitucional. Ya lo hicieron previamente con nuestra Ley Integral contra la violencia y el Tribunal Constitucional acorde a derechos, falló que no había nada en contra de la Constitución”, sostuvo.

En esa línea, reiteró que evaluarán el ingreso del proyecto de aborto legal en caso de que la oposición lo lleve al TC.

“Yo creo que es algo que vamos a tener que evaluar, viendo las fechas, porque esto es algo que a mí me interesa y el Presidente también, que se discuta correctamente”, insistió.

“Mi intuición es que deberíamos primero dejar asentado el debate de las 3 causales que algo en lo que la mayoría de la población chilena está de acuerdo, para luego emprender este otro debate que quiero insistir, esto no es algo simbólico solamente, sino que es dar una señal de apertura democrática al debate que ha estado vetado”, reflexionó Orellana.

“Incluso cuando la Presidenta Bachelet planteó las 3 causales, no tenía la mayoría en su propia coalición”, recordó.

Orellana y aborto legal: “Hay profesionales que otorgan acompañamiento médico pese a que es un delito”

Asimismo, confirmó que “vamos a dejar las 3 causales en el Estado en el que están, que son las que incluyen a menores de edad”.

“Ahora, un factor que es muy importante es la despenalización porque esto es despenalizar, es decir, que el Estado deje de criminalizar y perseguir a través del Ministerio Público, que se dice que no tiene recursos, pero gasta, según el informe de Miles, bastantes millones en perseguir adolescentes que abortaron clandestinamente, que luego, por supuesto, no sufren condena porque se llega a acuerdo”, criticó.

“Hay quienes dicen para qué vamos a debatir si no están los votos, pero yo creo que es importante que la ciudadanía sepa que hay quienes quieren mirar hacia el lado del hecho de que tenemos un mercado clandestino de misoprostol y mifepristona. Y que tal como dijera Helia Molina y por eso yo lo puedo decir hoy también, las que tienen recursos y con eso no me refiero solamente a plata, sino también de repente contactos, acceden a la información y el acompañamiento médico y las que no, internet y lo que salga”, acusó.

En relación con la antigua crítica de la entonces ministra de Salud, quien debió dejar su cargo tras acusar a clínicas del sector oriente de realizar abortos, Orellana respaldó la denuncia, aunque evitó responsabilizar a centros asistenciales apuntando a un supuesto “acompañamiento médico”.

“Llamativo que en este momento el Ministerio Público no decidieron iniciar una investigación porque también es algo que se rumorea”, dijo.

“Yo creo que hay profesionales que otorgan acompañamiento médico pese a que es un delito y creo que eso está dentro de lo que se entiende en la medicina como el mínimo daño posible”, acusó.

“No sabría si son clínicas, yo creo que hay acompañamiento médico porque si no tendríamos tasas mucho más altas de urgencias obstétricas”, concluyó.