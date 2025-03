Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El diputado y candidato presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, propuso la legalización de la cannabis como parte de su programa de gobierno, enfatizando que esta medida ayudaría a combatir el narcotráfico y la pasta base. Mirosevic argumentó que la política de drogas actual ha fracasado y que la legalización de la marihuana seguiría el ejemplo de otros países que han despenalizado o legalizado la droga con el fin de combatir a los narcotraficantes. El político destacó que la propuesta no busca promover el consumo, sino regularlo en espacios privados como una política de reducción de daños. Asimismo, señaló que la mayoría de las incautaciones de droga en Chile se relacionan con la cannabis, lo que lleva a un desperdicio de recursos en perseguir a consumidores en lugar de a traficantes. Mirosevic también aclaró que no tiene interés personal en la iniciativa, ya que ha demostrado en exámenes obligatorios que no consume cannabis.