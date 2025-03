La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, señaló que el conglomerado definirá a su candidato presidencial el sábado 22, destacando la capacidad de gestión e innovación de los potenciales candidatos. Aclaró que Daniel Jadue no está desafectado del gobierno y que cualquier liderazgo apoyado representará los principios del PC. Figueroa aseguró que apoyarán la candidatura que refleje el programa comunista, enfocándose en ideas transformadoras para fortalecer el debate programático del sector de izquierda.

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, se refirió a la fecha en que el conglomerado definirá a su candidato presidencial con miras a las primarias de la centroizquierda.

Al respecto, y en conversación con T13, la expresidenta de la CUT indicó que los nombres que “hoy figuran a nivel público de nuestro partido, como potenciales cartas presidenciales, han demostrado una tremenda capacidad de gestión y de innovación”.

En ese contexto, aclaró que, en 2021, el nombre de Daniel Jadue apareció en las papeletas porque “venía demostrando una enorme capacidad de gestión donde veíamos a los municipios hablando de arriendos a precio justo, que es un gran flagelo para la población”.

“Las farmacias populares han funcionado y fueron replicadas en gran parte del país. Es un modelo que ha llevado mucho respiro a la población en los territorios”, agregó.

Tras esto, Figueroa descartó que Jadue esté desafectado de este gobierno, aun cuando este fue rival del presidente Gabriel Boric en las primarias del año 2021, además de un fuerte crítico de la gestión del actual mandatario.

“Daniel participó del debate que llevamos a cabo en enero, donde concluimos que nosotros estamos comprometidos hasta el último minuto con el gobierno”, señaló.

Complementando con que “eso no significa que va a haber obsecuencia. Uno podría decir ‘mire, me gustaría que el tono fuera más cuidado’, pero lo que no pueden decir es que por el tono o porque hemos tenido críticas muy duras, nos hemos desafectado un milímetro de las reformas, de las leyes que hay que aprobar o de la agenda”.

Bárbara Figueroa por elecciones presidenciales

En la conversación, la secretaria general también sostuvo que independiente del liderazgo que emerja de la tienda, la candidatura que apoyarán será la que represente fielmente los principios del PC.

“En el debate que estamos hoy día, que gira en torno a las primarias del sector, cualquier liderazgo nuestro va a representar el proyecto del programa del Partido Comunista”, comentó.

“Los liderazgos tienen posturas distintas, esa es la gracia, pero en términos del proyecto, lo que nosotros vamos a apoyar va a ser la candidatura que represente el programa de los comunistas”, completó.

Por último, aseguró que el sábado 22 se definirá el nombre de quien los representará en las primarias, ya que creen “que como partido del mundo de izquierda podemos construibuir con ideas en este debate programático”.

“No es problema de que no queramos apoyar a alguien. Creemos que podemos contribuir a fortalecer ideas con un programa transformador porque ese sigue siendo nuestro objetivo”, cerró.