La Fiscalía Metropolitana Centro Norte decide no perseverar en la investigación por falso testimonio contra los exarzobispos de Santiago, Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati, en el caso Karadima. Según Informe Especial de TVN, la decisión se fundamenta en la falta de antecedentes suficientes para una acusación desde 2021. La investigación se originó en una querella del abogado Juan Pablo Hermosilla, quien acusó a los exarzobispos de mentir en el contexto de una demanda indemnizatoria presentada por víctimas de Karadima. Hermosilla argumentó que Errázuriz no cumplió con las normas canónicas y dilató el caso, citando un correo en el que el cardenal instruía que no se conociera.