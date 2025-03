Después de una tensionada sesión en la comisión investigadora por el caso Monsalve y diversos cuestionamientos en su contra, este lunes se confirmó la renuncia del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, aceptó la renuncia del exdiputado y agradeció su “labor y compromiso”, dando paso a Felipe Melo Rivara, su nuevo jefe de asesores.

Quién es Felipe Melo Rivara, nuevo asesor del Segundo Piso

Melo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, y tiene un Master in Public Management and Governance de The London School of Economics and Political Science.

Este preside el Consejo de Alta Dirección Pública y ocupó el cargo de director del Servicio Civil hasta marzo de 2025.

Además, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público, siendo Secretario Regional Ministerial de Educación de la región Metropolitana entre los años 2014 y 2016, y director del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) del Mineduc.

Finalmente, estuvo a cargo de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, fue director del Programa Servicio País, y se desempeñó como asesor y consultor en desarrollo local.