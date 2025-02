Senadores de oposición, Rojo Edwards (PSC) y Francisco Chahuán (RN), expresaron su preocupación por las declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien durante su visita a España mencionó la posibilidad de retomar relaciones diplomáticas con Venezuela. Edwards rechazó esta idea argumentando que Chile no debe dialogar con el dictador Maduro, señalando su presunta implicación en el atentado terrorista contra Ronald Ojeda. Por su parte, Chahuán instó al Presidente Gabriel Boric a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y liderar una acción internacional contra la dictadura venezolana. Ambos senadores instaron al Gobierno a mantener una política exterior coherente con los principios democráticos y los derechos humanos, evitando señales ambiguas que puedan debilitar la posición de Chile en defensa de la soberanía y la justicia internacional.

Los senadores de oposición, Rojo Edwards (PSC) y Francisco Chahuán (RN), manifestaron su preocupación por las declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien en el marco de su visita a España, señaló que Chile estaría abierto a retomar relaciones diplomáticas con Venezuela.

El secretario de Estado, en entrevista con EFE, aseguró que desde el Gobierno “siempre vamos a estar disponibles para retomar las relaciones diplomáticas, porque creemos que esa es la forma de tener la relación entre los países”, lo que no fue bien recibido por los legisladores.

En concreto, Edwards enfatizó que “Chile no puede retomar conversaciones diplomáticas con el dictador Maduro”, acusando que “con los antecedentes de su posible involucramiento en el atentado terrorista de Estado perpetrado por Venezuela en el caso Ronald Ojeda, el plantearlo no solo es impactante, sino que además demuestra sumisión total a un dictador y violador de derechos humanos”.

Chahuán pide reconocer a Edmundo González como Presidente electo

Por su parte, Chahuán interpeló al Presidente Gabriel Boric por no reconocer a Edmundo González como el mandatario electo en Venezuela. Así, afirmó que “Chile tiene la oportunidad de dar una señal clara contra la dictadura venezolana y liderar una ofensiva en organismos internacionales para que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en ese país no queden en la impunidad, más aún cuando se está investigando una eventual vinculación del régimen de Maduro en la muerte del ex teniente Ojeda”.

De esta forma, ambos congresistas hicieron un llamado al Ejecutivo a mantener una política exterior alineada con los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos, evitando -lo que dicen son- señales ambiguas que puedan debilitar la posición de Chile en la defensa de la soberanía y la justicia internacional.