El presidente Gabriel Boric confirmó que no asistirá a la misa conmemorativa por el primer aniversario de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, quien falleció en un accidente de helicóptero en el Lago Ranco. En un punto de prensa en Uruguay, Boric mencionó que, pese a las diferencias políticas, es necesario demostrar respeto ante la pérdida de un ser querido, expresando sus condolencias a la familia y conversando sobre el tema con Cecilia Morel, ex primera dama. El presidente señaló que la misa será un evento íntimo para la familia y personas cercanas, por lo que no podrá asistir, enviando sus cariños y pésames en su lugar.