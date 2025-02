El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) se distanció de la posibilidad de realizar una primaria en la derecha, expresando que actualmente Evelyn Matthei estaría mejor posicionada y debería ser la candidata de Renovación Nacional y la UDI. En caso de no ser una primaria amplia que incluya a José Antonio Kast y Johannes Kaiser, considera que no sería fructífero ni representativo de las distintas visiones del sector. Cruz-Coke señaló que prefiere ir directamente a primera vuelta si no se realiza una primaria amplia, argumentando que esta debería buscar un acuerdo político real y no ser utilizada como una plataforma para otras candidaturas.

A diferencia de la mayoría de las voces de su sector, específicamente Chile Vamos, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) marcó distancia respecto a la posibilidad de hacer una primaria en la derecha.

Fue en conversación con La Tercera que el parlamentario de oposición dijo que, en su opinión, “hoy en día no hay nadie mejor posicionada que Evelyn Matthei y creo que debiese ser, al igual que Renovación Nacional y la UDI, ella la candidata”.

En cuanto a las primarias, Cruz-Coke comentó que si no es amplia considera que no sea algo fructífero.

“Si nosotros no vamos a tener una primaria amplia donde participe José Antonio Kast, que dice que no quiere ir a primarias, (Johannes) Kaiser que ahora dice que tampoco quiero ir a primarias con nosotros, tener una primaria pequeñita, donde participen solo los partidos de Chile Vamos, eventualmente, y algunos invitados, con votos voluntarios (…) la verdad es que no sé si realmente sea muy fructífero, ni represente mucho las distintas visiones que hay en el sector”, dijo al medio antes citado.

Agregando que si “no es una primaria amplia, yo no soy muy partidario de hacerla, yo soy partidario de ir directamente a primera vuelta”.

Cruz-Coke y opción de primarias en la derecha

“Otros dicen que hay que ir de todas maneras porque se puede refrescar la idea del sector, pero también sirve para que personas que tomen las primarias la usen de plataforma para distintas candidaturas que no son precisamente la de Presidente, para (darse a) conocer (…) y yo no creo que ese sea el sentido de las primarias”, indicó.

Concluyendo “aquí debiésemos buscar un acuerdo político y no tener primarias sencillamente, a mí no me gusta la idea de primarias cuando son en estas condiciones”.

“Tengo la idea de que si aquí no se hacen primarias en serio, pensando no en reelegirse como diputado, en hacer campaña senatorial, o en una cosa distinta que ser candidato a Presidente, creo que no sirven de mucho”, cerró.