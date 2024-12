La diputada Camila Flores (RN) cuestionó la “falta de compromiso” de parlamentarios oficialistas durante la discusión del proyecto de Ley de Inteligencia.

Recordemos que esta iniciativa busca fortalecer las capacidades del Estado para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de los chilenos.

En esa línea, la legisladora calificó de “inaceptable” que no hubiera aliados del Ejecutivo defendiendo un proyecto que el propio Gobierno definió de urgente.

“Quiero hacer el punto, más allá de que los asesores del Gobierno no estén sentados, ellos nos han estado acompañando, pero a mí me parece inaceptable que no haya existido un diputado del oficialismo que esté presente en esta discusión”, señaló.

Junto con ello, Flores lamentó la poca presencia de sus pares del oficialismo en sesiones anteriores, reiterando su disposición a trabajar en conjunto para avanzar materias que son importantes para el país.

“Lo que ha pasado en las últimas sesiones es que con suerte tenemos dos o tres diputados oficialistas y hoy día no tuvimos ninguno. Estuvo la diputada Ñanco, ustedes la vieron, y el diputado Brito, pero muy brevemente”, manifestó.

“Este es un tema país, no es un tema que le compete única y exclusivamente a las oposiciones”, agregó.

Por último, la presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja destacó que aun cuando ella tiene un rol opositor, ha colaborado activamente con el Ejecutivo para sacar adelante esta iniciativa.

“Me comprometí con el Presidente de la República a que esto salga a la brevedad posible y a generar el ambiente con mis colegas, sobre todo los que somos de oposición, para contribuir con el Gobierno”, concluyó.