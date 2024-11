El Senado comenzó el debate general del proyecto de Ley de Presupuestos 2025, con énfasis en áreas críticas como Educación, Salud y Defensa. Legisladores y legisladoras resaltaron el “incumplimiento de acuerdos previos” y llamaron a un seguimiento más eficaz de los compromisos asumidos.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló los protocolos alcanzados, especialmente en Educación y Salud. “La ley de presupuesto no es una miscelánea, las glosas son para regular la ejecución de los gastos”, enfatizó el secretario de Estado al solicitar que los senadores discriminen qué temas resolver en el erario y cuáles en leyes específicas.

El senador Juan Luis Castro expresó duras críticas. “Cuando partimos de la base que no se ha cumplido el protocolo del año pasado, ¡por favor! Al menos, de mi parte, en Fonasa, servicio salud, redes asistenciales (…) no estoy disponible a aprobarlo, si esto no cambia”.

Por su parte, Iván Moreira señaló la falta de recursos en sectores prioritarios. “Sobran las buenas intenciones, pero faltan muchos recursos (…) El aumento de más de 40% del Ministerio de Cultura no se entiende en el actual contexto de restricciones, salvo para un uso electoral”, afirmó.

En tanto, Kenneth Pugh destacó la urgencia de fortalecer la seguridad. “Nuestra institucionalidad de seguridad debe robustecerse. Sin inteligencia, no se puede ejecutar la protección de la infraestructura crítica”, subrayó.

Matías Walker valoró los acuerdos logrados en la Cámara. “Se establecieron prioridades en un contexto macroeconómico complicado, especialmente en lo relativo al bono a las policías que deben combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”, afirmó.

Mientras que Sebastián Keitel enfatizó en la salud mental y el deporte. “En todas las regiones debieran haber centros de alto rendimiento para deportistas. Quiero un país más sano y feliz”, expresó.

Carmen Gloria Aravena destacó la necesidad de priorizar gastos en salud y vivienda, entre otros temas. “La situación de salud es extrema (…) Hay muchas cosas en las que los Gobiernos Regionales nos pueden ayudar”, puntualizó.