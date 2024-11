El proyecto de Presupuesto 2025 consiguió salir de la Cámara de Diputadas y Diputados, siendo despachado al Senado para seguir la discusión.

En este contexto, uno de los aspectos donde se han puesto las alertas es en el nivel de gasto y de deuda que acarrea el Estado, donde el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha reiterado en distintas ocasiones que en los próximos años se podría superar el nivel “prudente” de deuda equivalente a un 45% del PIB.

Además, el CFA sostiene que no existen -o son casi nulos- los espacios para nuevos gastos en el próximo tiempo.

Con ello, el organismo técnico ha hecho un llamado al ejecutivo para se realicen esfuerzos adicionales o incluso mayores al ajuste por más de US$770 millones planteado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), con tal de alcanzar la meta de Balance Estructural del -1,9%.

Marcel por gasto público: “no volverá un crecimiento del 6% o 7%”

Al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que suscribieron un acuerdo macro en Comisión Mixta, que llevó a destrabar la discusión del Presupuesto en la Cámara Baja, situación que espera se repita en la Cámara Alta.

Durante la mañana, también respondió a las críticas de Evelyn Matthei, quien había señalado en conversación con El Mercurio que “van a entregar el Gobierno sin un solo peso (…) Nuestro país no está creciendo. Por lo tanto, no está generando nuevos ingresos. Así que no hay un solo peso. No hay nada de plata”.

Sobre aquello, Marcel dijo que “no me cabe duda que al término de este Gobierno se va a entregar la economía y las finanzas públicas en una situación considerablemente mejor que aquella en la que lo recibimos”.

“Si tomamos las cifras que están ahora en discusión para el Presupuesto 2025, en tres años, acumulativamente el gasto público va a haber crecido menos del 7%, que para un período de este tipo es el más bajo que hemos tenido, creo, desde el retorno a la democracia”, sostuvo el ministro de Hacienda.

Con ello, agregó que “hay que acostumbrarse que en materia de finanzas públicas, no vamos a volver a los tiempos donde el gasto público crecía un 6% o 7%”.

“Obviamente, hoy el espacio fiscal es más limitado y tenemos que aprender a manejar bien las finanzas; hacer ahorros donde corresponde, hacer reformas que liberen recursos de temas menos prioritarios para otros más prioritarios. Ese es el desafío que tienen las finanzas públicas, la manera en que lo hemos enfrentado nosotros y con seguridad, también lo deberán enfrentar los Gobiernos futuros”, concluyó el jefe de Hacienda.