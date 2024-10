El diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, terminó llorando tras su intervención en medio de la revisión de la Acusación Constitucional contra la ministra Carolina Tohá, que se realizó en la Cámara.

Lo anterior, luego que expusiera una situación familiar y se enfrascara en una discusión que incluyó gritos con su par Marisela Santibáñez.

El diputado pidió la palabra en medio de la sesión donde se revisó la acusación contra la ministra Tohá, donde criticó la política de seguridad del Gobierno.

Allí, partió indicando que “pocas veces había presenciado defensas tan acérrimas, pero también tan frívolas. Yo la verdad no sé cuándo fue la última vez que alguno de los presentes de acá se atendió en un Cesfam o llevó a un pariente a atenderse a un hospital público”.

Meza relató que, a sus 35 años, fue duro ver a su padre llorar luego de que lo intervinieran de sus extremidades en el hospital San José de Melipilla.

“Créanme que es muy duro ver a un padre sufrir eso, pero es más duro tener que despedirme de él cuando termine el horario de visita y que mi papá me diga, ‘hijo tengo miedo. Tengo miedo que llegue un narco baleado a este hospital y su rival intente rematarlo en este hospital ¿Cómo arranco, hijo?’”, agregó.

Muy afectando, el legislador apuntó a que muchos se han “burlado aquí del dolor que una familia chilena sufre. Podrán darnos todas las cifras que quieran, pero hoy día, los chilenos de bien, tenemos miedo de que baleen a una persona inocente en un hospital. Entonces, háganse responsables de sus votos, porque esto no es en contra de una persona determinada, lo hemos dicho”.

“Si la ministra hubiese renunciado, no presentamos la acusación porque no nos interesa ver si es que ella es candidata a alguna cosa o no. Es muy duro ver a un hombre de 65 años que se opuso a todos los miedos posibles, que sacó a su familia con sus propias manos adelante. Es muy duro ver a ese hombre tenerle miedo, no a una operación de la cual quizás no despertaba. Es muy duro ver a ese hombre llorar porque no tiene piernas y no podrá escapar. Son unos inmorales”, acusó Meza.

Diputado Meza llorando tras respuesta de Santibáñez

Fue la última parte del relato de Meza la que generó una respuesta inmediata por parte de la diputada Marisela Santibáñez, quien, notablemente afectada, se puso de pie para tomar la palabra:

“No le voy a aceptar a usted que me trate de inmoral, diputado, míreme la cara. Diputado, míreme la cara porque usted está hablando de su padre. Mi hija también murió en un hospital público y yo no se lo voy a aguantar. Eso es inmoral”, comentó.

Tras esta intervención, y luego de algunas manifestaciones, se vio al diputado republicano llorar en su pupitre, debiendo ser consolado por algunos de sus pares.

Revisa el tenso momento aquí: