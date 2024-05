Diputados de oposición pidieron al Gobierno transparentar la jornada y el horario laboral del militante comunista Juan Andrés Lagos, luego de participar en la manifestación de apoyo al alcalde Daniel Jadue en el Centro de Justicia, exigiendo incluso su salida del Ministerio del Interior.

A juicio de los diputados de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, Jorge Durán, Carla Morales y Mauro González, la continuidad de Lagos se hace insostenible, no solo por sus desafortunadas declaraciones contra Carabineros o a favor de la dictadura de Venezuela, sino que ahora también por apoyar a un alcalde acusado de estafa, cohecho y malversación.

Así lo manifestó la diputada Camila Flores, asegurando que “yo no sé finalmente de qué lado va a estar el Gobierno, si va a seguir protegiendo a los que, al parecer, son intocables del Partido Comunista o si va a darles señales políticas fuertes y contundentes sobre orden y seguridad”.

Sumado a lo anterior, Flores comentó que “este personaje finalmente hace lo que quiere y no responde a la lógica de lo que el Gobierno está tratando de poner en escena, porque el Gobierno dice una cosa y Juan Lagos sale haciendo algo completamente distinto”.

Bajo ese contexto, el legislador Jorge Durán mencionó que “la permanencia del señor Lagos en su cargo como asesor de seguridad en Interior es insostenible. Una persona que está haciendo activismo político no puede seguir en el Gobierno”.

“No solo está apoyando a un alcalde acusado de corrupción, sino que también ha acusado en varias ocasiones a Carabineros de terrorismo, de disparar a los ojos, al Ejército de matar a sus soldados. Mejor que salga de su cargo y siga yendo a hacerle barra a Jadue en tribunales”, agregó.

Asimismo, la diputada Carla Morales expresó que “no me parece correcto que un asesor en materia de seguridad de este Gobierno esté dedicando tiempo a apoyar públicamente a un alcalde acusado de delitos tan graves como estafa, fraude al fisco, cohecho y otros cargos de similar índole”.

Finalmente, el congresista Mauro González expresó que “una persona que acusa a carabineros de actos terroristas, que apoya la dictadura de Maduro, que insinúa que el Ejército mata a sus soldados y que apoya a un alcalde acusado de corrupción, no puede ser asesor del Gobierno y menos en materia de seguridad”.

“Apoyar a Jadue es desconocer el trabajo que ha hecho el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. ¿Confiamos o no confiamos en la Fiscalía? Según el actuar del señor Lagos, parece que no podemos confiar. Muy mala señal”, cerró.

UDI pide transparentar jornada y horario laboral de Juan Andrés Lagos (PC)

En paralelo, el jefe de la Bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, junto a los diputados Felipe Donoso y Cristhian Moreira, oficiaron la mañana de este jueves al Ministerio del Interior para que transparenten cuál es la jornada y el horario laboral del histórico militante e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista (PC).

Al respecto, los parlamentarios gremialistas no solo cuestionaron la presencia del militante en las inmediaciones del Centro de Justicia, sino que también acusaron una “absoluta incoherencia” por parte del Gobierno.

Eso último, al validar la participación de dicho asesor en la manifestación, la que a juicio de los diputados UDI “tuvo como única finalidad ejercer una presión indebida contra jueces y fiscales”.

En ese sentido, la “incoherencia” a la que apuntaran, tiene relación con que la asesoría que presta Juan Andrés Lagos es en específico en la Subsecretaría del Interior, lo que se contradice con las declaraciones que realizó Manuel Monsalve, quien a raíz de la concentración en apoyo a Jadue aseguró que “la justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras”.

“No solo es cuestionable e inentendible que un asesor del Gobierno haya participado y alentado una manifestación que tuvo como único propósito generar una presión indebida contra la Fiscalía y el Poder Judicial, sino que también es absolutamente inconsecuente que esté contratado en la subsecretaría del Interior, cuando fue el propio subsecretario Monsalve, es decir, su superior jerárquico, quien cuestionó públicamente la concentración que realizaron los militantes del Partido Comunista”, manifestaron los UDI.

Así, en el oficio que enviaron al Ministerio del Interior, los diputados Coloma, Donoso y Moreira solicitaron que se detalle cuál es la calidad en que presta servicio Juan Andrés Lagos; en qué jornada y horario; cuáles son las funciones que tiene asignadas; si debía concurrir a su lugar de trabajo el día que se realizó la manifestación en favor del alcalde Jadue y, además, que puedan dar cuenta de todos los informes o insumos que haya elaborado desde que brinda asesoría a la Subsecretaría del Interior.

“Con los recursos que son de todos los chilenos, el Gobierno tiene contratado a un asesor que, a todas luces, no se estaría dedicando a realizar sus funciones, porque en pleno horario laboral prefirió participar en una manifestación de apoyo a un alcalde imputado por cohecho, fraude y otros delitos. Por eso es el subsecretario Monsalve quien debe dar las explicaciones correspondientes”, reiteraron.

Subsecretario Monsalve defiende presencia de Lagos (PC) en Interior

Consultado al respecto, el subsecretario Monsalve se defendió de las críticas por lo sucedido con Juan Andrés Lagos, enfatizando en que solo cumple labores de asesoría.

“Yo entiendo que hay algunas personas que no le gustara Juan Andrés Lagos, no les caerá bien o simplemente no le gustará porque tiene una militancia del Partido Comunista, pero a los funcionarios se le tiene que juzgar, digamos, por sus obligaciones laborales”, señaló.

“Él no es un funcionario de planta del Ministerio del Interior, no es un funcionario a contrata del Ministerio del Interior. Él lo que hace es prestar servicio al Ministerio del Interior”, explicó Monsalve.

En ese sentido, sostuvo que “si me dicen exactamente cuál es la falta laboral que él cometió, bueno, yo tendría que evaluar su permanencia”.