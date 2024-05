Tohá defendió la iniciativa como un compromiso presidencial, destacando que no se financia con el pacto fiscal y que tendrá un mecanismo propio.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó este miércoles la propuesta para la condonación del CAE, la cual será presentada en septiembre próximo.

Dentro de la esfera política han surgido dudas sobre si esto beneficiará a todos los deudores o solo a un grupo, e incluso han habido críticas al interior del oficialismo.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó la “presión al Gobierno” con esta iniciativa para condonar la deuda del CAE, recalcando que “no existen los recursos suficientes para poder cubrir una condonación total”.

“Hacerlo a días antes de la cuenta pública, como una especie de ‘pauteo’ al Presidente, me parece que es una irresponsabilidad en el escenario económico que tenemos, y contra eso me he manifestado”, fustigó en conversación con Radio Infinita

Tohá y condonación del CAE

“Esto estaba en el programa del Presidente del primer día, no es ningún ofertón, es un compromiso”, sostuvo la secretaria de Estado en diálogo con Radio Universo.

Añadiendo que la “idea de tener listo esto para septiembre se anunció hace mucho tiempo, no es un anuncio de ahora”.

“Siempre el ministro (Marcel) ha dicho que se está trabajando una propuesta… que está descartado que se financie con el pacto fiscal, eso sí lo ha dicho. Que va a tener su propio mecanismo de financiamiento y que va a ser una solución responsable y equitativa de este problema”, precisó Tohá.

Según la ministra, está descartada la “posibilidad de que esto se haga a través de los recursos que se recauden, por ejemplo, con el proyecto de cumplimiento tributario… va a tener otra modalidad”.

Recalcando que esto se va a presentar en septiembre, Tohá dijo que eso “implica que el momento en que se van a detallar las características de la propuesta, va a ser septiembre. No lo puedo anticipar yo, se está trabajando con ese cronograma”.

“La solución no es fácil”

En este sentido, la ministra espera que “no se den juicios tan categóricos de una propuesta que todavía no se conoce”.

“No se va a financiar con los recursos que va a recaudar el pacto fiscal; que va a ser justa y va a ser sostenible. Por lo tanto, no va a tener ninguno de los problemas que salen a plantearse permanentemente, opinando de antemano de una propuesta que no se conoce”, reiteró la ministra del Interior.

Tohá aclaró que “la solución no es fácil. Entonces, lo que aquí se ha buscado es darle solución, asumiendo que no es fácil, que no es llegar y llevar”.

Al preguntarle sobre qué término utilizaría si no es condonación, la ministra señaló que “una solución al problema del CAE… va a ser sistemático e integral, pero no va a ser borrón y cuenta nueva”.