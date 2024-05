La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, insistió en sus críticas a la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Se trata de una polémica que nuevamente ha evidenciado las diferencias al interior del oficialismo.

Recordemos que la iniciativa es respaldada por sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista, pese a los cuestionamientos desde el Partido Socialista.

Al respecto, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, insistió en sus cuestionamientos en contra de la iniciativa, según señaló en entrevista con Infinita.

“Lo que señalé fue que no existen los recursos suficientes para poder cubrir una condonación total”, enfatizó.

En ese sentido, la senadora Vodanovic cuestionó la “presión al Gobierno” con esta iniciativa para condonar la deuda del CAE.

“Hacerlo a días antes de la cuenta pública, como una especie de ‘pauteo’ al Presidente, me parece que es una irresponsabilidad en el escenario económico que tenemos, y contra eso me he manifestado”, fustigó.

“Es nuevamente levantar expectativas a la gente y que se vean no satisfechas”, añadió la timonel socialista.

“La condonación total hoy no es posible, más allá de que algunos le guste más y otros menos”, apuntó.

“Esperaría a que tengamos los antecedentes para hacer un debate serio en el Congreso, pero no me parece que se ‘demonice’ lo que he planteado, porque lo he hecho con total realismo”, concluyó.