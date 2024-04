El oficialismo hizo un llamado a la unidad y pidió no generar especulaciones, tras los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien apuntó contra el presidente del CDE y el Frente Amplio, luego que se diera a conocer su formalización.

El próximo 29 de mayo, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, será formalizado por cohecho, fraude al fisco y otros delitos. Todo esto por el caso Farmacias Populares. A raíz de esto, distintas figuras del oficialismo se han referido a esta situación y a las palabras que emitió el jefe comunal en su programa “Sin Maquillaje”.

Recordemos que tras darse a conocer la formalización, la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, sugirió suspender la militancia del edil en el PC.

No obstante, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, descartó esta acción y dijo que “la convicción nuestra es que es inocente”.

Pese al apoyo de su partido, Jadue habló en el programa que se transmite en redes sociales, “Sin Maquillaje”, donde abordó el tema y se refirió al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier.

“Tú sabes que el presidente del CDE, que salió haciendo esta pésima alocución, que hizo que el presidente de mi partido, que es el hombre más prudente que yo conozco, llegara a decir que tengo la peor opinión de él, trabajó varios años en Magallanes, fue parte de la campaña del señor Atria, es frenteamplista y parece ser bastante cercano a las más altas esferas de gobierno”, señaló el alcalde de Recoleta.

Incluso la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien también milita en el PC, dijo que lo que entiende es que “ahí el alcalde Jadue plantea una sospecha, lo dice explícitamente, respecto a un aliado del oficialismo”.

En cuanto a la “operación” que acusó el alcalde de Recoleta, la ministra respondió: “no quiero entrar en una polémica sobre un tipo de acusación de esa envergadura”.

“La verdad que no es nuestro interés ni polemizar respecto a eso y si hay sospechas de él, bueno, tendrá que hacerse cargo de aquello”, añadió.

Oficialismo aborda situación de Daniel Jadue

El presidente del PPD, Jaime Quintana, dijo que “el alcalde Jadue no está representando al partido en lo más mínimo (…). Yo no respaldo el que los partidos sigan apoyando a un alcalde que está suspendido o que vaya a ser formalizado. Por lo menos el PPD, alcalde, funcionario o militante formalizado, es un militante suspendido. Un militante condenado es un militante expulsado”.

Por otro lado, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, luego de participar en un encuentro con la expresidenta Michelle Bachelet, donde se realizó el lanzamiento de “Laboratorios programáticos municipales”, fue consultada por los dichos de Jadue.

“Nosotros estamos concentrados en la unidad y en buscar las mejores candidatas y candidatos, y es el llamado que también nos ha hecho la presidenta Bachelet hoy día”, sostuvo.

El diputado del PPD, Raúl Soto, fue más crítico y señaló que “el alcalde Daniel Jadue se ha transformado en una persona caminando por el paseo Ahumada con un cinturón lleno de explosivos, que puede explotar a todos lados y afectar al gobierno y al oficialismo completo”.

“Tráfico de influencias”

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), al ser consultada por un presunto tráfico de influencias en el marco de la formalización de Jadue, y si esto podría afectar a la unidad del oficialismo, indicó que esta “no se fractura por aquellos elementos, creo que tenemos una amplia voluntad general de construir en conjunto”.

Asimismo, afirmó que se trata de “un proceso de investigación que está en curso y el alcalde va a ejercer su derecho a defensa”.

“El llamado a la unidad es amplio y requiere voluntad de las distintas partes, construir en diversidad. Pero creo que hoy día hay un mensaje muy claro, tanto de los distintos partidos, desde las alcaldías y también muy especialmente del gran liderazgo que tiene la expresidenta Bachelet”, manifestó la alcaldesa de Santiago.

En esta misma línea, Diego Vela, el presidente de Revolución Democrática, dijo que “acá no hay que caer en conspiraciones. Yo creo que es importante que el alcalde Jadue, en la justicia, pueda determinar las responsabilidades que existieron. Él pueda concentrarse en su defensa”.

“Nosotros no queremos caer en una polémica innecesaria, sino justamente en asegurar que la justicia pueda seguir operando y no ver conspiraciones detrás de esto (…)”, aseguró el dirigente de RD.

Por su parte, el presidente de Comunes, Marco Velarde, recalcó “la unidad a la cual han llegado nuestros centros de pensamiento, empujado por la presidenta Bachelet, una unidad que va desde la Democracia Cristiana, pasa por el Frente Amplio, por el Partido Comunista, entonces, es una unidad que no vamos a soltar (…)”.

Así también cree que el alcalde, en el momento en el que está, “debiera concentrarse en su defensa y no en el Frente Amplio, que no tiene ningún problema con él. El Partido Comunista es nuestro aliado histórico y lo va a seguir siendo”.

“No hay que generar especulaciones”

El diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, no quiso entrar en polémica tras los dichos de Jadue y señaló que “las relaciones entre partidos se dan por sus directivas, no por sus parlamentarios, no por sus alcaldes. Y la verdad es que tenemos la mejor de las relaciones con Lautaro Carmona y con el resto del oficialismo”.

“Yo soy de la opinión de que no hay que generar especulaciones políticas respecto a instituciones que tienen alto prestigio”, indicó el parlamentario.

En esta línea, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, dijo que “no voy a participar de una polémica inconducente (…). En Chile existe libertad de expresión, pero cada persona tiene que hacerse cargo de sus dichos”.